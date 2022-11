Pete Davidson y Emily Ratajkowski fueron captados en plena cita

Desde hace unos días, los rumores de romance entre Pete Davidson y Emily Ratajkowski comenzaron a sonar fuerte. “Pete Davidson está saliendo con Emily Ratajkowski”, anunciaban los portales de todo el mundo mientras la supuesta pareja se dejaba ver tomada de la mano por las calles de Brooklyn.

“Pete y Emily han estado hablando durante un par de meses. Están en las primeras etapas, pero ambos se gustan mucho”, confirmó un testigo a la revista US Weekly. Y si bien hasta el momento ninguno de los dos había negado ni confirmado nada, este fin de semana la modelo y el comediante pusieron fin a las especulaciones en una nueva salida juntos.

Esta vez, la cita fue en el Madison Square Garden para presenciar el partido de la NBA entre los Grizzlies y los Knicks. Muy sonrientes y cariñosos, la nueva pareja alentó desde la tribuna y se mostró muy complice durante todo el juego.

Según diferentes medios, este romance comenzó por amigos en común que “les tendieron una trampa”. “Pete hace reír a Emily y le encanta lo inteligente que es”, agregó la fuente sobre qué fue lo que la modelo vio en este rompecorazones.

De hecho, meses atrás una sesión de fotos los reunió e hizo que Emily y Pete intercambien las primeras palabras. “Me impresionó. Obviamente las mujeres lo encuentran muy atractivo. Los chicos dicen: ‘Wow, ¿qué tiene ese tipo?’ Parece súper encantador y vulnerable. Su esmalte de uñas es increíble. ¡Se ve bien! Tiene buena relación con su madre, ¡nos encanta!”, dijo la modelo sin imaginar que tiempo después pasearía de la mano con el exintegrante de Saturday Night Live. View this post on Instagram A post shared by SimplyC360 (@simplyc360)

También te puede interesar:

–Emily Ratajkowski acalora Instagram posando con un minibikini que apenas cubre lo más íntimo

–Tras su ruptura con Kim Kardashian, Pete Davidson ahora estaría saliendo con Emily Ratajkowski