Didier Deschamps sobre Karim Benzema: “No es algo que esté en mi cabeza ahora, los dejo que se lo imaginen”

Francia ha arrollado a sus rivales gracias a un Kylian Mbappé en plan estelar, debido a esto ha avanzado de manera fácil a los octavos de final y se perfil nuevamente como un fijo candidato a lograr el back to back de campeonatos del Mundo.

Sin embargo, este no es el único tema que rodea a la selección gala, sino que existe la posibilidad de volver a ver a Karim Benzema, quien se lesionó en los entrenamientos previo al certamen y ahora, tras recuperarse positivamente, su regreso pudiera ser un hecho.

No obstante, Deschamps no ha querido mencionar o declarar mucho más sobre esta información, ya que prefiere centrarse en el partido y dejarle a las fanáticos y seguidores del “Gato” que se imagen su regreso a la selección.

“No es lo que me ocupa ahora, no sé qué dicen ni cómo lo dicen. Conocéis su situación y el tiempo que necesita para recuperarse. Hablé con él después de irse”, comentó Didier Deschamps en la rueda de prensa.

“No sé dónde quiere ir con esa pregunta. Me ocupo de los 24 jugadores que están. No lo sé, si quiere imaginar, hablar, debatir. No voy a comentar asuntos que conciernen nuestra rutina diaria”, finalizó el técnico francés.

A pesar de las declaraciones del entrenador francés, muchos quisieran ver a Karim Benzema colgarse la indumentaria gala para que pueda demostrar todo su talento y el por qué fue galardonado con el Balón de Oro.

Por último, de concretarse su regreso en los octavos de final del Mundial de Qatar, Francia tendrá una delantera muy temible con Antoine Griezmann en su mejor momento y con un Kylian Mbappé en plan estelar.

