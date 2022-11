Qué alimentos debes consumir para cuidar tus ojos, según la Universidad de Harvard

Los ojos sin duda son uno de los órganos más importante del cuerpo humano, en muchas ocasiones, no tomamos en cuenta su valor y, en particular, no los cuidamos de forma adecuada.

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en a nivel mundial hay 285 millones de personas con discapacidad visual. 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.

A pesar de que millones de afectados, la Universidad de Harvard ha realizado estudios donde asegura que hay formas para tratar de proteger la visión, esto se puede lograr a partir de ciertos nutrientes.

Harvard sostiene que al consumir vitaminas y minerales que se encuentran algunos alimentos pueden contribuir a la prevención de padecimientos cataratas, áreas turbias y degeneración ocular.

Ivana Kim, oftalmóloga de la escuela de medicina de Harvard, Indicó que la luteína y zeaxantina son carotenoides que se encuentran en la retina, según la especialista, su consumo tiene propiedades antioxidantes, esto mejora el pigmento que absorbe el exceso de luz ultravioleta.

La Universidad de Harvard añadió que los ácidos grasos omega-3 también son importantes, por sus propiedades antiinflamatorias. Por otra parte, también son importantes las vitamina A, C y E, que están presentes en frutas y verduras.

Estos son los alimentos que se recomiendan ingerir para cuidar la salud de los ojos según la Universidad de Harvard por grupo vitamínico:

Luteína, zeaxantina

-Brócoli

-Coles de Bruselas

-Col rizada

-Maíz

-Huevos

-Col rizada

-Nectarinas

-Naranjas

-Papayas

-Lechuga romana

-Espinacas

-Calabaza

Ácidos grasos omega-3

-Linaza

-Aceite de linaza

-Halibut

-Salmón

-Sardinas

-Atún -Nueces

Vitamina A

-Duraznos

-Melón

-Zanahorias

-Mangos

-Pimientos rojos

-Queso ricota

-Espinacas

Vitamina C

-Brócoli

-Coles de Bruselas

-Kiwi

-Naranjas

-Pimientos rojos

-Fresas

Vitamina E

-Almendras

-Brócoli

-Crema de maní

-Espinacas

-Semillas de girasol

-Germen de trigo.

Zinc

-Garbanzos

-Ostras

-Chuletas de cerdo

-Carne roja

-Yogur

También te puede interesar:

–Qué comer para tener un abdomen plano después de los 50