Doctor en Florida acusado de drogar y violar a pacientes en spa es hallado muerto en zanja

Un doctor en Florida acusado de drogar y violar a dos mujeres en su consultorio fue hallado muerto en una zanja en Naples.

Eric Andrew Salata, de 54 años, presentaba un disparo en la cabeza. Una pistola fue recuperada al lado de su pierna, indica el reporte de Wink News.

Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Collier recibieron una llamada el lunes alertando de la escena en el bloque 4800 de Gail Boulevard, luego de que el dispositivo GPS que cargaba el acusado no avisara de movimiento alguno. De acuerdo con un reporte de incidente, Salata arribó a su vivienda ese día aproximadamente a las 10 a.m. y dejó de moverse a eso de las 10:18 a.m. Un agente encontró el cuerpo tras divisar una bota que sobresalía de una zona boscosa cerca de la vivienda. Cuando personal policial fue enviado a la escena eran aproximadamente las 6:17 p.m.

La muerte al momento no es considerada sospechosa.

El hombre dejó dos notas en su casa, cuyo contenido no ha sido divulgado; así como su sortija de matrimonio y tarjetas de crédito.

Salata fue arrestado el 22 de noviembre luego de que dos pacientes lo denunciaron por haberlas violado en medio de procedimiento cosméticos en Pura Vida Medical Spa. Las denunciantes señalaron que el doctor les suministró alcohol y gas hilarante (óxido de nitrógeno) para relajarlas. Las víctimas tienen 51 y 71 años.

En el caso de la víctima de 51 años, Salata alegadamente le pidió que tomara Alprazolam (benzodiazepina que se usa para el tratamiento de trastornos de la ansiedad y trastornos de pánico), ya que sería un proceso doloroso que duraría entre tres y cuatro horas. Al llegar a la cita, le suministró gas hilarante. Como la paciente no tomaba whiskey, le proveyó un líquido claro que sería tequila. La mujer perdió el conocimiento. Sin embargo, recordó intervalos en los que Salata abusó sexualmente de ella.