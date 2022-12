Agenda de eventos: actuvidades navideñas

El Cascanueces en el Lincoln Center

The Nutcracker (El Cascanueces), de George Balanchine, ya arrancó sus funciones en el Teatro David H. Koch del Lincoln Center. Una presentación anual del New York City Ballet con disfraces exquisitos, escenarios magníficos y la emblemática partitura que transporta al público a una tierra de copos de nieve que giran, bastones de caramelo que saltan, flores que bailan el vals y mucho más. Hasta el 31 de diciembre. Horario e información en: www.nycballet.com

Foto: Erin Baiano

“A Christmas Carol”, a one-man show en Broadway

En esta asombrosa adaptación de Broadway, el actor ganador del premio Tony, Jefferson Mays, aborda más de 50 roles en la edición limitada del show “A Christmas Carol”, que hasta el 1 de enero se está presentando en el Nederlander Theatre (208 West 41st street). Disfrute del cuento de Dickens con personajes notables, como Ebenezer Scrooge, Tiny Tim y los cuatro fantasmas, que regresó por primera vez desde el 2019 para encantar a los asistentes al teatro con su historia redentora. Información en: https://www.achristmascarollive.com/

Cortesía

Estreno del musical “Desaparecidas”

DESAPARECIDAS, un musical que celebra la vida individual de las mujeres en México, iluminando el desafío de abrazar las costumbres culturales mientras se lucha por la autonomía en un mundo peligroso de machismo, se estrena este viernes 2 de diciembre en Brooklyn. La producción, con música y letras de Jaime Lozano, explora la opresión sistemática de las mujeres en la lucha para acabar con la violencia de género y el asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. El espectáculo está encabezado por un elenco mexicano exclusivamente femenino con música y canciones en español. Dirección: 20 Putnam Ave, Brooklyn. Hasta el 18 de diciembre. Para más información y entradas, visite https://www.jackny.org/desaparecidas

Holidays con la Alvin Ailey American Dance Theater

Desde esta semana y hasta el 24 de diciembre, la Alvin Ailey American Dance Theatre, una de las compañías de baile más populares y queridas del mundo, regresa a los escenarios del New York City Center, para una temporada que se ha convertido en una alegre tradición invernal. Dirigidos por el director artístico Robert Battle, los extraordinarios bailarines de Ailey conmoverán al público con los estrenos mundiales y de la compañía de Kyle Abraham, Jamar Roberts, Paul Taylor y Twyla Tharp. Además de los favoritos del repertorio, la coreografía del fundador Alvin Ailey se destaca con una nueva producción de Survivors y la puesta en escena de más de media docena de obras clásicas, incluida la obra maestra estadounidense, que todos deben ver, Revelations. Para un calendario completo, visite: alvinailey.org.

La obra “Are You in Your Feelings?”. Foto Paul Kolnik

El “Holiday Tinker Festival” en Queens

Este sábado 3 de diciembre, el Lewis Latimer House Museum de Queens ( 34-41 137th Street Queens, NY 11354) llevará a cabo su encendido anual del árbol y organizará divertidas actividades de invierno, perfectas para el disfrute de las familias y los niños de todas las edades. Los neoyorquinos y visitantes están invitados sólo por una noche para realizar mini experimentos de invierno en el Polo Norte, construir un muñeco de nieve comestible en el taller Elf Tinker o disfrutar de las artes y manualidades haciendo pan de jengibre junto a la Sra. Claus. De 2:30 pm a 4:30 pm. Información: https://www.lewislatimerhouse.org

Shutterstock

Obras de teatro latinas en el ID Studio

ID Studio Theatre Performance and Research Center cerrará el 2022 con la presentación de dos obras latinas. Los días 3, 10 y 16 de diciembre presentará “Los Niños Perdidos: Una pieza en veinte preguntas”, un monólogo adaptado de la versión en español de “Dime cómo termina: un ensayo en cuarenta preguntas” de Valeria Luiselli, basado en sus experiencias trabajando como traductora voluntaria para niños migrantes que buscan representación legal. Mientras que los días 9 y 17 de diciembre, estarán presentando “Diles que no me maten”, una obra basada en el cuento del reconocido escritor mexicano Juan Rulfo, que trata sobre la violencia propia de una economía agraria donde muy pocos tienen todo y los campesinos que trabajan la tierra no tienen casi nada. Todas las funciones son a las 7:30 pm, gratis, y se llevarán a cabo en ID Studio Theatre: 311 East 140th Street , Bronx, Nueva York 10454. Más información: https://www.idstudiotheater.org/

Jessie Reyez en el Hammerstein Ballroom

Jessie Reyez, la destacada cantante canadiense de raíces colombianas, se presenta este domingo en el Hammerstein Ballroom. A pocas semanas de haber estrenado su segundo álbum de estudio, titulado “Yessie”, la artista traerá su estilo R&B a nuestra ciudad. La joven, cuya carrera comenzó versionando canciones populares allá por 2015, consiguió hacerse un hueco en la escena musical y tener un ascenso meteórico trabajando con estrellas como Eminem, Calvin Harris o Dua Lipa y llegando a abrir la gira de Billie Eilish. El show arranca a las 8:00 pm, en el Manhattan Center Hammerstein Ballroom 311 West 34th Street New York, NY 10001. Entradas en: http://www.jessiereyez.com/tour

Cortesía

El mejor chocolate caliente en Chocobar Cortés

Es esa época del año otra vez: temporada de chocolate caliente. A medida que el clima se vuelve más frío, disfrute de la bebida más popular de la temporada en Chocobar Cortés, el restaurante de la empresa familiar de fabricación de chocolate dominicana y puertorriqueña de 93 años de edad. El lugar ofrece siete estilos de chocolate caliente todos los días: Puertorriqueño 80% Oscuro, Puertorriqueño (tradicional) Embajador (sin leche), Moka (con espresso) Moctezuma (con chile), Americano (con malvaviscos) y Viena (con crema batida, además de tres recetas de temporada. Cada uno se sirve con un cubo de queso cheddar, como es tradición. Los precios van desde $4.25 a $7.50. Abierto para el almuerzo, la cena y el brunch durante todo el día. Ubicado en El Bronx (141 Alexander Ave). Información: https://www.chocobarcortes.com/