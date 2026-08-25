Ante escalada de ICE urgen a inmigrantes de NYC llamar a la línea de ayuda legal

Las advertencias federales insisten en que las operaciones de ICE en la Gran Manzana seguirán aumentando, como parte de la agenda del presidente Trump para arrestar y deportar a miles de inmigrantes de la ciudad que viven sin documentos migratorios o un estatus definido.

El visor también alcanza a solicitantes de asilo, antiguos beneficiarios del TPS, e incluso a quienes están en procesos de ajuste de estatus en busca de una Green Card, lo que ha hecho sonar más las alarmas y aumentar el temor.

Y en un intento por brindar más apoyo a las comunidades inmigrantes que han sufrido ya miles de detenciones y deportaciones, especialmente ante el complejo sistema legal de inmigración y las opciones que la ley ofrece y la falta de acceso a asesoría legal, la Alcaldía de Zohran Mamdani, está instando a los neoyorquinos a usar la línea de ayuda de inmigración. La iniciativa ofrece a neoyorquinos información confiable en varios idiomas, incluyendo español, y también conectarlos con abogados gratuitos o relativamente a bajo costo.

A través de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de NYC (MOIA, por sus siglas en inglés), a fin de llegar a más personas, el gobierno municipal está lanzando una campaña para que familias inmigrantes de la Gran Manzana sepan que “no están solas”. La meta es que conozcan sobre la línea donde pueden recibir asistencia legal en materia de inmigración, no solo de manera “gratuita, sino segura y confidencial”.

“La ciudad de Nueva York habla cientos de idiomas y todos ellos tienen cabida aquí. Nuestra línea directa de asistencia legal en materia de inmigración conecta a los neoyorquinos con ayuda legal gratuita y confidencial en el idioma que hablan y en el que confían, independientemente de su estatus migratorio”, aseguró el Alcalde de Nueva York, al referirse a la herramienta de apoyo legal, que tan solo el mes pasado recibió aproximadamente 3,325 llamadas. Es decir que a diario unos 110 neoyorquinos llaman por ayuda.

“Este mes, llevamos esa asistencia legal directamente a nuestras comunidades: en diecisiete idiomas, a través de los periódicos que la gente lee, las emisoras de radio que escucha y los vecindarios que llama hogar, destacó el burgomaestre. “Si decimos que Nueva York es una ciudad que acoge a los inmigrantes, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos los neoyorquinos sepan a quién acudir en busca de ayuda. Eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

Faiza N. Ali, comisionada de MOIA, insistió en el llamado a que inmigrantes y familiares de inmigrantes de la Gran Manzana aprovechen el servicio ofrecido por la línea telefónica, donde personal especializado en tenas legales puede ofrecer información y conectar con abogados a quienes se comuniquen.

“En este momento crítico, en el que los neoyorquinos se enfrentan a un panorama de aplicación de las leyes de inmigración desafiante y cambiante, nuestra ciudad deja claro que las comunidades inmigrantes tienen acceso a recursos y apoyo”, dijo la funcionaria.

La línea se ha convertido en un salvavidas para miles de neoyorquinos que tienen dudas y preguntas sobre cuestiones de inmigración, a tal punto que tan solo entre el 1 de julio del año pasado y el 30 de junio de este 2026, según datos de la Ciudad, se recibieron cerca de 24,000 llamadas.

“Nos enorgullece ampliar el acceso a nuestra línea directa de asistencia legal en materia de inmigración en los cinco condados. Y al conectar a través de diversos medios, llegamos a los neoyorquinos inmigrantes en el idioma que hablan y les proporcionamos información confiable que pueden utilizar”, agregó la Comisionadade MOIA.

La funcionaria destacó también que para asegurarse de que los neoyorquinos conozcan sobre la línea, la campaña de información, que tendrá un costo de $300,000 dólares, se realizará en medios e incluso con visitas a las comunitarios y vecindarios de toda la ciudad de Nueva York.

La administración Municipal está urgiendo a la comunidad inmigrante a llamar a la lines de ayuda legal de la Ciudad. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

La concejal Elsie Encarnación, quien representa a East Harlem, donde la mayoría de residentes son inmigrantes, destacó que además de la aplanadora de deportaciones que se está moviendo desde el gobierno federal, una de las grandes barreras para quienes no cuentan con estatus migratorio definido, es que no tienen acceso a servicios legales, en buena parte por los elevados costos, lo que dificulta todavía más su panorama. El llamado es a que recurran a la línea de apoyo.

“Para demasiadas familias inmigrantes, el miedo y la falta de información les impiden buscar la ayuda legal que necesitan y merecen”, aseguró la líder legislativa. “La nueva línea de ayuda de la MOIA es un paso importante para cambiar esa realidad. Sin importar su estatus ni su idioma, pueden levantar el teléfono y recibir apoyo real y confidencial sin temor a ser juzgados o expuestos y potencialmente marca la diferencia para salvar a innumerables neoyorquinos de sufrir las consecuencias más desgarradoras del sistema legal de inmigración”.

La concejal Alexa Avilés también destacó la urgencia de que la Ciudad siga invirtiendo más en iniciativas que le tiendan la mano en el plano de asesoría legal a inmigrantes que están expuestos a terminar arrestados por ICE o en procesos complicados, más ahora que las denuncias por operativos de la migra están a la orden del día.

“Mientras ICE causa estragos en las comunidades inmigrantes de toda la ciudad y el país, la ciudad de Nueva York se enorgullece de ofrecer apoyo legal gratuito en los idiomas que hablan los neoyorquinos. Y por eso los instamos a utilizar la nueva línea de ayuda de MOIA para obtener el apoyo seguro y confidencial que necesitan”, dijo la política de Brooklyn. “Seguiremos impulsando mayores inversiones en programas vitales como este para combatir la agenda migratoria caótica y letal de Trump”.

Germán Ordoñez, quien lleva 17 años viviendo en la Gran Manzana desde que le dijo “adiós” a su tierra, Pereira, que actualmente sufre los embates del terremoto que destruyó buena parte de la zona cafetera hace unos días, aseguró que llamó a la línea y aunque le respondieron preguntas generales, manifestó un gran “pero”.

“Pienso que la Ciudad debería invertir más en abogados gratis y no solo en información, pues el gran problema de esa línea es que le dice a uno solo cosas que muchos ya sabemos. Es una línea que sirve para los que no leen periódicos ni miran medios”, comentó el colombiano. “No digo que sea una mala idea, solo que es insuficiente, porque lo que gente como yo, que no tenemos papeles, lo que necesitamos son abogados que nos guíen sobre nuestros casos particulares y dicen que ahora mismo no hay abogados gratis”.

La alcaldía insta a inmigrantes a llamar a la lídea de apoyo legal de la Ciudad. Foto Edwin Martínez.

Fanny Granel, originaria de Honduras, quien deseaba comenzar los trámites de ajuste de estatus, porque su hijo ciudadano ya cumplió la edad para “pedirla”, aplaudió las “buenas intenciones del alcalde Mamdani” con la línea, pero también insistió en que urgen más inversiones en abogados gratuitos.

“Lo que se necesitan son abogados. Yo misma llamé y me atendieron muy amable y en español, pero ante la mayoría de mis preguntas me dijeron que tengo que hablar con un abogado y con los que me contactaron cobran $30 por la consulta y un montón de dinero por llevarme el caso. Si para mí pagar $30 ya me queda difícil, imagínense miles de dólares por un caso”, dijo la madre de familia. “Ojalá crearan un programa de abogados gratis para todos. Y más urgente uno para que a los que la migra agarre uno pueda llamar para evitar que los deporten. Eso es prioridad”.

Y aunque la administración Mamdani advierte que todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, pueden llamar a la Línea de Ayuda Legal de Inmigración de manera gratuita, la realidad es que quienes llaman tienen que tener claro que no garantizan un abogado gratuito, como lo confirmó un funcionario de MOIA a El Diario.

El esfuerzo que promueve la línea es resolver dudas y poner a los neoyorquinos en contacto con proveedores de servicios legales de inmigración de confianza, pero la ilusión de abogados gratis es otro cantar.

La oficina municipal también reconoció que la línea está registrando un aumento en el número de llamadas, y aunque no está necesariamente vinculado a consultas sobre carga pública, una de las nuevas preocupaciones de los inmigrantes que buscan legalizar su situación, que empezará a regir desde el 18 de septiembre próximo, una de las consultas más frecuentes es sobre cómo obtener la ciudadanía.

Datos sobre la línea de ayuda