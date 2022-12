Amazon reporta récord de ventas en fin de semana de Acción de Gracias: qué fue lo que más se vendió

Amazon, el gigante del comercio electrónico, publicó que durante el fin de semana registró un récord de ventas durante sus eventos comerciales conocidos como Black Fiday y Cyber Monday.

Aunque no proporcionó cifras de las ventas totales (debido a que no es posible determinar el impacto final en las operaciones durante toda la temporada navideña o el cuarto trimestre), Amazon asegura que su venta de fin de semana fue la más exitoso de su historia para esta época del año, con clientes de todo el mundo que compraron cientos de millones de productos.

“Este fue un fin de semana de compras navideñas sin precedentes para Amazon. Los clientes compraron millones de ofertas y tenemos muchas más ofertas increíbles por venir”, dijo Doug Herrington, director ejecutivo de Worldwide Amazon Stores. “Gracias a nuestros clientes por elegir comprar en Amazon, y a nuestros empleados y socios de ventas en todo el mundo que están entregando a los clientes todos los días”.

De acuerdo con el reporte, estos son algunos aspectos destacados de las compras realizadas:

– Las categorías más vendidas fueron Hogar, Moda, Juguetes, Belleza y Dispositivos de Amazon.

– Los clientes apoyaron a las pequeñas empresas este fin de semana de compras navideñas, generando más de $1,000 millones de dólares en ventas para las pequeñas empresas en los EE.UU.

– Los artículos más vendidos fueron Echo Dot, Fire TV Stick y Apple AirPods.

– Otros de los artículos más vendidos incluyeron Hasbro Gaming Connect 4, Burt’s Bees Christmas Gifts, ropa de Champion, ropa y zapatos de New Balance, Amazon Smart Plug, Echo Show y Nintendo Switch.

– Los clientes compraron millones de dispositivos de Amazon, incluidos productos Echo, Ring, Blink, Kindle y Fire TV.

– Algunos de los mejores vendedores de pequeñas empresas incluyeron juegos como What Do You Meme? Family Edition, Taco vs Burrito: el juego de cartas estratégico para toda la familia y Kids Against Maturity: juego de cartas para niños y familias.

Amazon recuerda que el período de devolución estándar se extenderá temporalmente hasta el 31 de enero de 2023 para la mayoría de los artículos comprados entre el 11 de octubre de 2022 y el 25 de diciembre de 2022 en los EE.UU. Esto incluye artículos enviados por el vendedor o gestionados por Amazon.

También te puede interesar:

– Apple, Microsoft: cuáles son las empresas que ganan hasta $6 millones de dólares por hora

– Amazon anuncia nuevo servicio de atención médica virtual en 32 estados de EE.UU.

– Amazon despedirá a 10 mil empleados esta semana