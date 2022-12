Jennifer López dice que el vestido Versace verde que usó en los Grammy del 2000 no es su favorito

Jennifer López no sólo ha logrado la fama por su música, sus múltiples apariciones en el cine, su vida romántica, también porque es considerada como una de las estrellas mejor vestidas tanto en su vida cotidiana, como en los múltiples eventos a los que asiste.

Uno de los atuendos con el que se inmortalizó la diva del Bronx fue el que usó en los premios Grammy en el año 2000, en ese momento la cantante apareció con un atrevido vestido verde escotado que causó furor entre los críticos de la moda y los fanáticos de la farándula.

El impacto que causó al portar el vestido verde fue tal que Google creó la función de búsqueda de imágenes, ya que millones de sus usuarios querían ver la foto de la gala más importante de la música.

El atrevido vestido fue creado por Versace, a 22 años de que apareció con este modelo diseñado por la CEO de la famosa casa de moda italiana, Donatella Versace, la cantante de ‘Love Don’t Cost a Thing’ asegura que no es su atuendo favorito.

Sin importar los elogios Jennifer dijo a la revista ‘Vogue’, como parte de la serie de YouTube “73 preguntas”, la famosa revista de moda le preguntó cuál de los miles de looks que ha lucido durante su carrera ha sido su favorito.

“Creo que la gente pensaría que es el vestido verde de Versace porque es el más famoso, pero, probablemente, tendría que decir que es demasiado difícil elegir”, dijo.

La entrevista que concedió a ‘Vogue’ se realizó en su mansión de Los Ángeles con el periodista, La cantante de pop y R&B compartió cómo ha sido su estilo al vestir a lo largo de su trayectoria.

Incluso recordó que en algún momento usó un “minivestido de poliéster”, el cual ya no tiene nada que ver con su estilo actual hoy a los 53 años. López no ocultó su gusto por la ropa y diversas tendencias a lo largo de su vida.

La intérprete de ‘If You Had My Love’, recientemente, anunció que tiene planeado editar un nuevo disco en 2023, luego de una prolongada ausencia en la escena musical, luego de confesar que no había tenido inspiración para componer y entrar a un estudio.

Sin revelar mucha información la diva del Bronx indicó que uno de los motivos del porqué regresará a la música tiene que ver con su esposo, Ben Affleck, quien ha sido su principal inspiración para preparar esta producción musical que aún no tiene una fecha de lanzamiento.

