Roselyn Sánchez llegará en una gran forma y en plenitud a los 50 años de vida

La actriz y modelo Roselyn Sánchez ha logrado ser un referente en Estados Unidos y Puerto Rico, gracias a su esfuerzo que le ha valido la aceptación y cariño del público, a pocos meses de llegar a los 50 años dice sentirse satisfecha con su vida.

Sánchez compartió en el programa E! True Hollywood Story, el cual ya está disponible, lo que ha vivido a lo largo de 30 años en la farándula, entre romances, desencuentros, logros profesionales, amistades y lo que viene para el futuro.

“Jamás imaginé que ya estoy a la vuelta a la esquina de los 50 años, no quería pensarlo, te diría: ¡no me toques ese tema! Pero los años llegan y me siento feliz, aunque quiero hacerme un cambio radical de algo”, dijo.

Según ‘Reforma’, la intérprete indicó que las personas la reconocen por su cabello, el cual es parte de lo que representa, por ello, “he estado pensando en cortármelo, que se note el cambio, pero ¿50? ‘Oh my god’, es la vida”.

El programa que aborda su vida artística y personal, será transmitido por E! Entertainment. La emisión aborda cómo llegó a la actuación, cómo fue aceptada en Hollywood, así como algunos momentos de su vida amorosa, pero también dará detalles de las teleseries y películas que mayor proyección le han dado.

Roselyn Sánchez ha destacado por sus particiapaciones en teleseries ‘Devious Maids’, ‘The Grand Hotel’ o ‘The Rookie’, pero ella ha dicho que ‘Without a Trace’ ha sido la producción que la puso en la internacionalizó y en la que encontró verdaderas amistades.

“Es de las series en las que conoces gente que se queda para toda tu vida y me dio grandes amigos, como Poppy Montgomery, la rubia guapísima, y Anthony LaPaglia, este guapo que era el protagonista”, apuntó la actriz.

Casada con el actor Eric Winter desde 2008, y con quien procreó a su hija Sebella Rose, ya de 10 años, la coprotagonista de Armas de Mujer recordó que su boda fue de ensueño.

“Hay personas que son para toda tu vida, y cuando me casé, todos mis amigos, los actores, directores, productores de ‘Without a Trace’ fueron a la boda a Puerto Rico fue muy significativo, dijo Roselyn Sánchez.

