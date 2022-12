Un “parrandón” musical se tomará el Lehman Center de El Bronx

Trabajando, así celebrará las fechas decembrinas José Alberto “El Canario”, y para comenzar con su ajetreada agenda el salsero dominicano estará de visita en la ciudad este fin de semana.

“Es ya casi una costumbre para El Canario estar en el Lehman Center celebrando las navidades”, señala el cantante sobre el show que tendrá este sábado 3 de diciembre en el escenario de El Bronx.

En esta ocasión estará presentándose junto a las agrupaciones La Gran Manzana y El Grupo D’Ahora, en el evento bautizado como “El Parrandón de La Gran Manzana”.

“Estoy súper contento de presentarme con La Gran Manzana después de tantos años sin actuar juntos. Comenzamos a cantar en Nueva York en la misma época, a finales de los 80”, recuerda sobre la agrupación.

La orquesta de merengue reunirá a los integrantes originales para dar inicio a una la celebración de sus 40 años.

“Me da mucha emoción cuando nos juntamos para hacer alguna actividad porque hay mucha nostalgia y también en el público que nos ha seguido y nos dio popularidad en Nueva York”, comentó recientemente a EFE el cantante, bajista, pianista y compositor Henry Hierro.

En el 1983, el grupo grabó su primera producción discográfica “Henry, Víctor y La Gran Manzana”, pero no fue hasta el lanzamiento de su segundo disco en el 1984 cuando lograron sus primeros éxitos, tales como “Mentirosa”, “Mole Mole” y “Rosa Blanca”. En 1985, lograron catapultarse como una de las orquestas más pegadas del género con el estreno del disco “El poder de New York” que incluyó “No me sigas más”, “I Just Called” o “Por tu querer”.

“Haremos un recorrido musical para que el público disfrute. Será una noche hermosa” aseguró Hierro sobre el concierto de El Bronx.

El Canario, por su parte, señala que los temas que ha hecho populares y que asegura el público nunca deja de aclamar, como “Llegó la Hora”, “Nada se Compara Contigo’’ y “Discúlpeme Señor”, serán parte de su repertorio este sábado, así como algunas canciones nuevas que está promoviendo, como “Eso y Más”, una salsa romántica versión de un tema de Joan Sebastian.

“Y algún tema navideño que siempre monto para este tipo de espectáculos”, dice. “Todo con mucha alegría ya que podemos finalmente tener un respiro de todo lo que hemos venido cargando desde hace dos años”.

El artista celebra además poder regresar a Nueva York, a la que llama “su casa”.

“Aquí me formé como artista, aquí fueron mis inicios y aquí sigo haciendo presentaciones”, aseguró. “Y este sábado regreso al Lehman”.

El Grupo D’Ahora, una banda dominicana fundada en 2017 y que se especializa en la música típica de merengue con un toque moderno, cierra la tripleta de artistas que estarán en el escenario del Lehman Center en este concierto único en su tipo.

En detalle:

Qué: Concierto El Parrandón de la Gran Manzana

Cuándo: sábado 3 de diciembre, a las 8:00 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts- 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx

Boletos: www.lehmancenter.org/events/parrandon-gran-manzana o llamando al 718-960-8833