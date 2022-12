Cómo una empresaria Latina transformó la salud de su negocio durante la pandemia

Clementina Hernández es madre soltera y empresaria. Creció con muy poco, pero siempre ha estado motivada para dar a sus tres hijos una vida mejor y más saludable. Eso es lo que la llevó a certificarse como profesional de la salud natural (CNHP) y como practicante de iridología, lo que finalmente condujo al lanzamiento de su negocio, Naturista Clementina Hernández.

Durante las últimas tres décadas, Hernández ha estado ayudando a la gente con su bienestar personal a través de la herbología de la auriculoterapia y la herbología china. Sin embargo, es el inmejorable servicio al cliente de Hernández lo que ha hecho que su empresa siga prosperando en un sector tan competitivo. Ella ve y trata a sus clientes como a una familia, sirviendo generación tras generación. Hasta hace poco, la mayoría de los clientes de Hernández acudían en persona a sus tres locales de venta en la zona de Los Ángeles.

“Mis clientes son como mi familia. Hemos construido unas relaciones tan sólidas durante los últimos 30 años; sin embargo, los últimos 24 meses han reforzado aún más nuestro vínculo, ya que todos hemos tenido que superar dificultades extremas”, dijo Hernández. “Esas relaciones, sin embargo, han seguido inspirándome e impulsando el negocio”, dijo.

Al igual que muchos otros propietarios de pequeñas empresas, Hernández se vio obligada a cambiar su modelo de negocio al inicio de la COVID- 19 para poder hacer frente a los cierres generalizados. Antes de la pandemia, todo su negocio dependía de las consultas en persona y de las charlas en seminarios de salud, que era la forma en que atraía a nuevos clientes, se relacionaba con las comunidades de habla hispana y promocionaba sus servicios.

Con ambas opciones fuera de la mesa durante gran parte de los últimos dos años, Hernández consideró la jubilación y el cierre de su tienda como último recurso. Sin embargo, su familia de clientes fieles la convenció de que debía mantener el negocio y cambiar los servicios a una plataforma en línea para dar cabida a clientes nuevos y existentes.

Construir un negocio online sostenible con el apoyo de Chase

Cuando el mundo se adaptó a las herramientas digitales durante el apogeo de la pandemia, Hernández también lo hizo. Invirtió mucho en el desarrollo de una plataforma en línea para su negocio que le permitiera crear una base de clientes a nivel nacional. Pero cuando su negocio empezó a crecer, Hernández se dio cuenta rápidamente de que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda. Fue entonces cuando Tatiana Roberts, gerente del Centro Comunitario de Chase en Los Ángeles, le presentó a Vanessa Torres, una consultora de negocios senior de Chase, a finales de 2021 para que la ayudara a orientar su negocio.

“La fuerza y la determinación de Clementina son una inspiración para todos los que se encuentran con ella”, dijo Roberts. “Siempre va más allá de sus clientes y de su comunidad, incluso en tiempos de necesidad. Ella es un pilar de esperanza y resistencia en este barrio y nosotros nos comprometemos a dar la cara por ella de la misma manera.”

Torres, producto de la tercera generación de empresarios que vio de primera mano la lucha que sus padres y abuelos enfrentaron al administrar su propio negocio, fue capaz de hacer un impacto inmediato. Puso a Hernández en contacto con un abogado para que le ayudara a proteger su marca y su propiedad intelectual, así como con un contable personal certificado (CPA) para que le ayudara a gestionar las finanzas de su empresa. Ahora, Torres y Hernández están trabajando activamente en estrategias para maximizar el impacto que su negocio puede tener en su seguimiento nacional, que ella misma construyó a más de 45.000 seguidores en Instagram. También están trabajando en la implementación de un sistema de gestión de inventario y de cumplimiento de pedidos para automatizar parte del negocio.

“Hay tantas empresas -especialmente las de propiedad hispana o latina- que se enfrentan a importantes obstáculos con la tecnología”, dijo Torres. “Me siento bendecido por formar parte de un programa en el que puedo proporcionar la información y los recursos que los empresarios de las minorías necesitan – y hacerlo de forma gratuita para esos propietarios de negocios”.

Según el Instituto JPMorgan Chase, las pequeñas empresas propiedad de negros y latinos y de mujeres están infrarrepresentadas entre las empresas que cuentan con una importante financiación externa, lo que limita las oportunidades de ampliar su negocio. El nuevo programa de la empresa tiene como objetivo ayudar a fortalecer el crecimiento sostenible de los negocios de los empresarios en los barrios históricamente desatendidos. A través de esta iniciativa, los propietarios de pequeñas empresas de más de 20 ciudades de EE.UU., incluida Los Ángeles, son emparejados con un consultor empresarial senior de Chase que les proporcionará servicios de asesoramiento, tales como tutoría, coaching para el desarrollo del negocio, recursos y planificación financiera. El programa es gratuito y está disponible para todos, tanto para clientes como para no clientes de Chase.

Con el apoyo de Torres y el equipo de Chase, Hernández está entusiasmada con la transformación de su negocio. Juntos, están trabajando hacia el objetivo a corto plazo de la empresa de abrir una planta de fabricación en la que Hernández planea contratar a más jóvenes latinos como una forma de crear e inspirar a líderes que devolverán a la comunidad.

