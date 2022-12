Neymar Jr. está recuperado y jugará los octavos de final ante Corea del Sur

Brasil deberá medirse a la peligrosa Corea del Sur en los octavos de final de la Copa Mundial de Qatar y todo esto después de sufrir importantes lesiones de algunos jugadores en la etapa de fase grupos. Uno de ellos, fue el estelar atacante, Neymar Jr.

El astro brasileño, sufrió un esguince en el primer choque ante Serbia, debido a esto tuvo que perderse el resto de los partidos y con la esperanza de verlo en la fase final. Ahora, tras cumplir con todo el proceso de recuperación, el atacante ha vuelto a la dinámica del equipo este domingo.

Al dejar sensaciones positivas en el entrenamiento, el mismo Tite ha confirmado que Neymar Jr. estará en el duelo pase lo que pase. Además, falta aclarar si comenzará como titular o si le dará algunos minutos en el transcurso del juego.

“Entrenó esta tarde y, entrenando, estará en el partido. Ha tenido un entrenamiento específico. No me quiero adelantar, no doy información que no sea cierta. A lo largo de mi carrera siempre he tenido credibilidad. Va a entrenar y, si está bien, jugará. De los otros diez no digo nada”, comentó Tite.

“Ponemos a Neymar de acuerdo con el staff médico, que quede claro. Desde mi punto de vista, es mejor poner al mejor equipo desde el principio”, finalizó el estratega.

Dee esta manera, para Brasil es muy importante el regreso de Neymar Jr. ya que están entrando en el período más importante del certamen y su presencia en el terreno, pudiera ser vital para las aspiraciones de la pentacampeona para el título.

