Francisca valiente se corta el cabello en ‘Despierta América’ y explica por qué ha sido su pesadilla

Francisca valiente se corta el cabello en vivo en ‘Despierta América’, y explica por qué ha sido su pesadilla, y por qué necesita liberarse en especial, para pedirle perdón a la niña que vive en ella y a la que castigó hasta hoy diciéndole que tenía ‘pelo malo’.

Este lunes era un día muy especial para ‘Despierta América’ en donde se enfrentaba a la nueva etapa de ‘Hoy Día’. Sin importar si llevan 25 años siendo el show éxito de las mañanas, decidieron ir con todo, y la historia de Francisca sin duda fue una de las más fuertes.

Rodeada de sus compañeros en el estudio, Francisca decidió enfrentar lo que para ella ha sido su trauma más grande desde pequeña, cuando en su República Dominicana natal, recibía todo tipo de burlas por tener ‘el pelo malo’, como le decía, ¿qué es el pelo malo? el cabello rizado.

“Quiero compartir con ustedes algo personal, que me sale de mi corazón, yo quiero hacer las pases con mi niña interior“, comenzó diciendo, asegurando que le quería reafirmar aquello que siempre le negó, que supiera que es hermosa en todas sus versiones.

“Uno de mis mas grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo‘”, siguió contando sin poder evitar la emoción.

Y mientras hacía su relato, se iba soltando el cabello, ese que lleva días mostrándolo recogido, aquellos en los que no usa pelucas de diferentes largo, pero siempre en el prototipo de lo que vemos en la televisión, sobre todo hispana.

Pero, ¿qué hizo a Francisca tomar conciencia que un cabello no la define o por lo menos no la perjudica? Su hijo… “Después de que nace Gennaro me di cuenta que la belleza va más allá de tantas cosas, y el día de hoy yo quiero hacer las pases con esa niña, y decirle a esa niña que es hermosa, que es perfecta… Hacer las pases con mi cabello que le he hecho de todo, mientras más estirado, más estirado esté más bella me siento. Hoy me libero y quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo, le quiero pedir perdón por llamarla fea, y pensar que nadie que se pareciera a esa niña podría lograr algo asombroso”, explicó.

¿Cuál era su mensaje en hacerlo en vivo? Más allá del rating, Francisca aseguró que quería que cada una de las niñas que la estuvieran mirando, y tuvieran su mismo cabello supieran que eso no las define. Por eso decidió hacer lo que ella llamó ‘no un cambio de look, sino un nuevo comienzo de vida’, en búsqueda de su mejor versión.

¿Quién tuvo ese honor y esa responsabilidad? Alguien a quien Francisca presentó como su hermano de la vida, Jomari Goyso, con quien asegura que habló muchas veces de este tema.

Con tijeras en manos, el estilista y compañero de ‘Despierta América’ llegó dispuesto a ‘liberar’ a su amiga, pero Francisca pidió hacerse el primer corte. Con los ojos cerramos y la tijera en la mano, así fue como se dio el primer tijeretazo.

Al final del show, en los último minuto, entró la nueva Francisca y muy al estilo Halle Berry compartió con sus compañeros y con el público su transformación, su nueva versión. “Me siento bella, pensé que iba a ser más choque, ahora a comenzar a conocerlo, y cuidarlo“, dijo con una sonrisa.

Antes de despedirse, tuvo palabras especiales para su esposo, Francesco, de quien dijo que su apoyo a marcado la diferencia en su vida, y compartió el mensaje que recibió de su parte después de contar la noticia en el show.

“El primer mensaje me lo mandó Francesco: ‘Wow amazing amore mio, great job” (wow, increíble amor mío, gran trabajo).

