Vecinos creen que plan para aumentar viviendas asequibles en Astoria se quedó corto

En medio de la dura crisis de vivienda que enfrentan miles de familias de bajos recursos en la Ciudad de Nueva York, debido a los altos costos en los alquileres, una luz de esperanza se encendió en Astoria, Queens, luego de que el Concejo Municipal aprobara un proyecto para construir 1,436 apartamentos asequibles, con inversión del sector privado.

Tras una dura batalla que duró meses, el órgano legislativo le dio luz verde al proyecto “Innovation QNS”, que tendrá una inversión de $2,000 millones en obras, en un espacio de cinco cuadras en inmediaciones del llamado Museo de Moving Arts, entre las avenidas 35 y 36, justo al norte de Northern Boulevar. El total de unidades que se construirán será 3,200.

Inicialmente los desarrolladores inmobiliarios pretendían entregar 25% de sus unidades de modo asequibles (solo 711), pero finalmente debieron doblar su oferta. Asimismo, 554 de los apartamentos serán ahora de 2 y 3 habitaciones en unidades familiares; 825 de las unidades asequibles serán para personas sin hogar y con ingresos extremadamente bajos.

Los proyectos en Astoria serán adelantados por una asociación entre las firmas Silverstein Properties, BedRock Real Estate Partners y Kaufman Astoria Studios, que han propuesto dos acres de espacio abierto, al igual que tiendas minoristas.

La concejal de Astoria, Julie Won, quien al principio del proyecto se opuso, ya que no se ofrecían suficientes unidades de vivienda asequible, finalmente apoyó el rediseño Innovation QNS cuando se duplicó la cantidad de apartamentos a bajo costo, de 711 a 1,436 y calificó el plan como un triunfo para la comunidad.

“En nuestras negociaciones, nunca comprometí el nivel de asequibilidad, ya que estas casas deben ser asequibles para los residentes actuales del vecindario: inmigrantes, familias de clase trabajadora y nuestro creciente número de vecinos sin vivienda”, dijo la concejal de Astoria.

“Como resultado, hemos asegurado un proyecto que, con una inversión privada sin precedentes, entregará 1,436 apartamentos permanentemente asequibles, incluidas 825 unidades profundamente asequibles para personas y familias que anteriormente no tenían hogar y con ingresos extremadamente bajos o muy bajos, incluidas 142 unidades de vivienda de apoyo y 157 Unidades de vales de alquiler de CityFHEPS”, agregó la política.

Otro de los logros que impulsó la líder de Queens en el seno del órgano legislativo municipal fue un fondo contra el acoso y el desplazamiento de $2 millones para brindar protección legal a los inquilinos locales asistencia para la reubicación de los residentes actuales y empresas y asistencia multilingüe para llenar solicitudes para viviendas asequibles.

El presidente del condado de Queens, Donovan Richards, se mostró a favor del proyecto aprobado y aseguró que ayudará a resolver el serio problema de falta de viviendas asequibles que afecta a la Gran Manzana.

Aprueban plan para aumentar viviendas en Astoria.

“Con la aprobación del (plan) Innovation QNS, este condado ha establecido un nuevo estándar de cómo puede y debe ser el desarrollo de la comunidad primero. Estoy completamente convencido de que Queens sacará a nuestra ciudad de esta crisis de asequibilidad porque Queens no aceptará nada menos que inversiones históricas en viviendas profundamente asequibles de cualquier organización, privada o pública, que busque construir aquí”, comentó el líder político.

Richards agregó que además de la creación de 1,400 viviendas permanentemente asequibles (500 de ellas con arriendos menores de $1,000 al mes), el proyecto impulsará beneficios adicionales como empleos de construcción con mano de obra organizada, alquileres con descuento y espacios para pequeñas empresas, al igual que el uso potencial de la energía geotérmica.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, mencionó que el proyecto sera vital en la ampliación de la asequibilidad y los beneficios comunitarios ante la ola de mayores costos y presiones de vivienda.

“Esto duplica la cantidad de unidades asequibles con asequibilidad real en los niveles más profundos, proporciona viviendas para las personas de bajos ingresos y que antes no tenían vivienda con cupones de alquiler, y protege a los inquilinos circundantes mediante el apoyo de servicios legales gratuitos”, dijo la jefe de la cámara legislativa de la Ciudad. “Este proyecto hará una contribución significativa para mejorar vidas y abordar la falta de vivienda”.

La congresista Nydia Velázquez manifestó que además de la inclusión de un número alto de viviendas asequibles, el proyecto de Astoria debe fomentar el crecimiento y apoyo a los pequeños negocios del área.

“Me gustaría ver la integración de la industria ligera que existe en el vecindario, para ofrecer una oportunidad económica equitativa para las pequeñas empresas del área y las personas que trabajan aquí, dada la proximidad a los grandes estudios de cine”, dijo la representante federal. “Me alienta que estemos estableciendo un nuevo estándar para construir viviendas profundamente asequibles a gran escala en terrenos privados y trabajaremos junto al Concejo y la comunidad a medida que esta área se convierta en parte de mi nuevo distrito en el nuevo año”.

Mike Prohaska, gerente comercial de la unión sindical Laborers’ Local 79, mencionó que la luz verde a este proyecto tendrá un impacto enorme en la creación de empleos de construcción en residentes del condado.

“Es una gran victoria para nuestros miembros, para Astoria, para Queens y para toda la ciudad de Nueva York. Innovación QNS es un brillante ejemplo de cómo es el desarrollo progresivo real: se crearán más de 1,100 apartamentos asequibles y más de 5,000 puestos de trabajo, incluidos muchos empleos sindicalizados”, aseguró el líder sindical. “Los residentes locales de Queens ayudarán a construir estas viviendas asequible tan necesaria, y muchos también podrán vivir en estos nuevos apartamentos”.

Astoria es un vecindario de Queens donde los alquileres han ido subiendo.

Pero no todos ven el proyecto como un triunfo total, pues la esperanza de muchos residentes de Astoria, como Carmen Rodríguez, quien vive hace 12 años en la calle 36 con 35 avenida, era que el total de apartamentos que se levantarán en el área, en un tiempo estimado de 10 años, fueran totalmente asequibles.

“Es bueno saber que vamos a tener unos apartamentos baratos en el barrio, pero en medio de semejante crisis donde todas las rentas por aquí no bajan de $2,000 y $3,000 dólares, yo esperaba que todo el proyecto fuera para pagar menos”, comentó la colombiana.

Osiris Mendieta, quien vive a una cuadra de donde comenzarán las obras del nuevo proyecto, en un período de tiempo que aun no ha sido confirmado, criticó el plan, pues aseguró que ya que la mayoría de los apartamentos nuevos no seran asequibles, eso encarecerá las rentas en todo el barrio.

“Yo prefiero que no hagan nada o que pongan todo barato. Lo que va a pasar aquí es que en unos años, muchas personas se van a venir de Manhattan a vivir a esos apartamentos caros y van a disparar los precios de los alquileres por acá. Creo que deberían pensar en un impacto que baje precios a todos y no que pongan unos cuantos apartamentos nuevos baratos y nos afecte a todos los que vivimos aquí”, manifestó la madre peruana.

Doreen Mohammed, miembro del grupo “Astoria Is Not For Sale”, se había manifestado en la misma línea y desde el mes pasado, cuando se movieron más audiencia spúblicas insistía en que todas las unidades fueran asequibles.

“No hay ninguna razón por la que debamos aceptar nada menos que viviendas 100% profundamente asequibles”, advirtió el líder comunitario.

Mario Guzmán, quien vive en Astoria hace más de 15 años y paga $2,200 por un apartamento que según dice le consume más del 50% de sus ingresos como asistente de una oficina, hizo un llamado a la Ciudad para que los residentes del vecindario tengan prioridad en las listas de solicitud de los apartamentos.

“Aquí muchos estamos ya casi colgándonos con las rentas, y este proyecto solo sería bueno si va a ser para nosotros los que hemos vivido aquí por años“, dijo el ecuatoriano. “Pero si no va a ser así, lo que va a pasar es que van a darle apartamentos baratos a gente que no tiene casa, los caros a los que tienen dinero y a nosotros que ya no nos alcanza, vamos a ser los próximos desamparados y a dónde nos van a meter, especialmente en unos años cuando ya seamos viejos”.

El proyecto de vivieda “Innovation QNS” de Astoria en cifras