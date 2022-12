Carolina Rosario de Univision a sus hijos: “Éxito no significa tener puestos grandes, sino que sean exitosos en lo que ellos amen”

“Éxito no significa tener puestos grandes, sino que sean exitosos en lo que ellos amen”… Embarazada de su segundo bebé, la que ya sabe que será una niña y con ello formará la parejita con el mayor, Kalel, Carolina Rosario, la periodista de ‘Despierta América en Domingo’ y ViX, abre su corazón y no solo nos cuenta en exclusiva el momento que está viviendo, sino hasta le envía un mensaje a sus hijos.

-Cumplirás el sueño de tener una niña…

Carolina Rosario: ¡Por fin!… Mi hermana dice que es la niña que llevaba esperando desde hace 7 años, porque mi hijo tiene 6, pero desde que yo quede embarazada, yo recuerdo que decía: “Quiero una niña”, y Dios me mandó un niño.

Ahora me había hecho la mentalidad de que iba a ser varón y yo estaba como muy inocente, en la revelación del sexo, yo tenía el collarcito azul, como que me estaba negando, para no desilusionarme… Cuando vi que salió rosita empecé a llorar, no lo podía creer, era como que no puede ser que la vida sea tan perfecta, ya tener la parejita que para mí a nivel personal era como un sueño, ya casi realidad ya.

Carolina Rosario posa junto a su esposo Agustín Barreto. Foto: Blanca Tellería PR

-Qué manera tan original de contarlo, con un combate entre muñecos…

Carolina Rosario: A la gente le llamó la atención tanto como a mí, yo no sabía cómo iba a ser esta ‘revelación del sexo’, no planifiqué esa parte, una sobrina y una muchacha que realmente me ayuda mucho, son como mi Nanny aquí en Miami, se encargaron de hacer el plan. Cuando vi esos 2 muñecos que llegaron a mi casa, me eché a reír, y no entendía lo que estaba pasando. Los vi como peleándose, incluso cuando sale el humo, y cuando la niña derrota al niño y queda la niña, yo como que no me doy cuenta al principio lo que está pasando… Como que perdida ahí me doy cuenta del humo rosa, y es que empiezo a gritar y llorar con la emoción.

-¿Cómo hiciste, incluso siendo periodista que uno siempre quiere tener la primicia y la exclusiva, aguantarte hasta ese día para saber qué iba a hacer tu bebé?

Carolina Rosario: Yo soy muy curiosa, de verdad y tú lo has dicho muy bien, cómo periodista uno siempre quiere saberlo todo, dicen que somos como medio chismoso, pero no es verdad, es que queremos informarnos. Con mi primer hijo no esperé nada, el doctor me dijo: “tengo el sexo, ¿quieres saber?” … Y en la oficina llamé y ya me dijo.

Para este segundo bebé sí el sexo me parecía como algo muy especial, y yo decidí, incluso, en lugar de hacer baby shower, porque no creo que haya un baby shower como tal, hacer lo del Revelación del Sexo. Me decidí tanto a no saber, a no mirar, que esperé, yo misma me quería sorprender… Nadie me creía que no lo había mirado.

-Ahora que ya lo sabes y que vas a cumplir el sueño de tener una niña, ¿cómo lo comenzaste a vivir?

Carolina Rosario: Primero que estoy muy emocionada, y justo, en la noche del día de la Revelación del Sexo, creo que eran como las 4:00 de la mañana, ya la madrugada, sentí en primer movimiento del bebé, o sea por primera vez sentí como el puñito, y me dio tanta emoción, como si ya me estuviese hablando. Pensando en cómo va a ser el cuarto, que ropa le voy a comprar y pensando cómo la voy a criar.

Yo siempre pienso mucho cómo voy a criar a mi hijo o mi hija, con Kalel me pasó igual cuando estaba embarazada, y era como que quiero que sea un varón así, de acuerdo con los tiempos que vivimos, que tengan tales principios. Igual con la niña, quiero tener una niña fuerte, valiente, una niña que se atreva a todo, que logren cosas grandes, y que sea femenina, pero que sea líder, que sea atrevida, eso me emociona mucho.

Carolina Rosario de ‘Despierta América’ espera una nena.

-Va a llegar tu niña a un mundo donde las mujeres tenemos mucho más espacio, pero a la vez muchas más pruebas, ¿cómo se prepara a una hija para un mundo tan fuerte?

Carolina Rosario: Todas las mujeres pasamos por eso en el presente. Uno siempre siente que tiene que probarse, comprobar que uno puede, lo cual no debería ser así, porque no lo mismo pasa siempre con los hombres. A mi hija yo la quiero criar bien consciente, explicarle y hablarle mucho de cómo funcionan las cosas. Siempre digo: lo que pasa en tu hogar y cómo tú desarrollas tu lugar, así ellos van a hacer con el resto de los ciudadanos en el exterior… En mi caso, tomando la ventaja de que voy a tener un varón en la casa, creo que usaré mucho el ejemplo, no comparativo sino de convivencia de la niña con el varón, siempre dándole a entender que el varón y la niña son distintos, en algunas cosas, biológicamente, pero a nivel de lo que ellos quieren hacer o las oportunidades que van a tener, siempre dejarle entender que los 2 son iguales.

Si mi hija quiere jugar soccer o baloncesto, igual que mi hijo, yo quiero que ella lo juegue. Igual que mi hijo está en sus deportes, pero a él le encanta jugar a la cocina, y yo le compré cocinas y tengo personas que me decían: “Ay, pero por qué le compras cocina a un niño”, ¿por qué no?… No le compro una cocina de niña, le compré una cocina neutral, quién dijo que la cocina era de las mujeres, y así poco a poco yo lo que voy como que, incluyendo todos los puntos de la crianza, para que siempre entiendan que, aunque hay cosas que biológicamente los diferencia, a nivel de oportunidades y a nivel de lo que ellos quieran hacer, de lo que les guste, no debe haber una separación.

-A veces las mujeres podemos pensar de una manera y no siempre en todo lo que respecta a crianza los papás piensan igual ¿Cómo es en el caso de ustedes?

Carolina Rosario: Ese es el reto mayor de casi todas las parejas, el coincidir con el papá en la forma de pensar, aun así, estén en líneas parecidas, siempre hay diferencias. Siempre hay uno que lo hacen más fuertecito que el otro, cuando uno va a ser un poquito más disciplinario, el otro va a salir más que deja que las cosas pasen un poco más. Con mi marido me pasa mucho, pensamos parecido, pero al mismo tiempo él cree más en estructuras, yo soy un poco más flexible por decirlo así, y he cometido muchos errores en el proceso. Nunca voy a decir que soy perfecta y que estamos perfectos, aquí aprendemos cada día cosas nuevas, y tratamos de mejorar, pero te puedo decir que lo que he aprendido es que definitivamente como pareja, en el momento de tomar una decisión frente a los niños, si estamos en discrepancia, hablarlo nosotros, porque los niños son muy inteligentes y analizan todo, y a la que ellos vean que los papás tienen una diferencia y que a través de esta diferencia puede entrar, para entonces lograr su cometido, lo van a hacer.

–¿Cómo imaginas combinar el trabajo, que es tu pasión y amas tanto, con ahora dos?

Carolina Rosario: Es una pregunta que me hago todos los días. Yo siempre quise ser mamá de 2, y la verdad que mi trabajo me ocupa bastante tiempo… Los niños son bendiciones, yo más o menos tengo un plan, obviamente de quién me lo va a cuidar, ya tengo la práctica con el primero, pero hay espacios en ese plan que no sé cómo se van a resolver y siempre trato de dejárselo un poquito a Dios, en un tema como de que me planifico y organizo, pero también dejarlo un poco a la fe, porque uno controlarlo todo, cuando tu vida es tan ajetreada, de verdad me volvería loca, porque no hay forma.

Un día a la vez, tengo ya una muchacha que me ayudó con Kalel, va a ayudar con este bebé nuevo. En los horarios con mi esposo y conmigo afortunadamente son cruzados, yo trabajo de noche, él trabaja de día, con excepción de los domingos, ahí manejar la situación, pero eso después te contaré como me fue totalmente.

-Los hijos aprenden más con el ejemplo que con lo que se le dice, ¿qué es lo que tú quieres que ellos aprendan de ti?

Carolina Rosario: Quiero que ellos siempre vean que para lograr las cosas de la vida hay que luchar, no es que vamos a vivir un mundo en el que solamente hay que trabajar y trabajar, pero que para lograr cosas hay que trabajarlas, y cuando tú trabajas en una mezcla en que la vida te recompensa. También logras tus cometidos, y por eso yo siempre a mi hijo le explico: “hijo, tengo que trabajar, yo sé que voy a trabajar mucho, pero es que mamá tiene unas metas, unos sueños y también esto nos ayuda a nosotros, a crecer, si yo crezco, la familia crece” … Lo aplico mucho en los temas más pequeños, si él quiere algo en particular, le doy una tarea o algo que él sepa que, si lo hace, recibe una recompensa, eso nivel de la familia en general.

-Para cuando algún día tus hijos buscando en Google, en buscadores, encuentren esta entrevista ¿qué les quieres decir a cada uno de ellos?

Carolina Rosario: En este momento, mi vida, que estoy haciendo esta entrevista pues tengo 34 años, y no sé si cuando la puedan ver y escuchar y entender será la misma persona de este momento, pero sí les puedo decir que hoy, en el presente, soy la mujer más afortunada del mundo, y que de todas las cosas maravillosas que han pasado en mi vida, que han sido muchas bendiciones, la más grande, sin duda, la que me ha hecho mejor persona, la que me ha hecho conocerme más, a conocer más la vida del mundo, entenderlo, a ser mejor con los demás, fueron ellos, Kalel y la niña que viene en camino. Yo espero que algún día, quizás cuando vean esa entrevista, sepan que todo lo que hizo mamá, todo el trabajo y esfuerzo fue en 90% por ellos, y que los amo mucho, y que espero que sean personas de bien y exitosas, y éxito no significa exactamente tener puestos grandes, sino que sean exitosos en lo que ellos amen en la vida.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

