Zoe Saldaña asegura que trabajar para Marvel es como estar en una secta

Zoe Saldaña ha formado parte del Universo Cinematográfico de Marvel a través de exitosas realizaciones como ‘Guardians of the Galaxy’ y ‘Avengers’. Sin embargo, la actriz se ha mostrado crítica respecto de ciertas dinámicas presenciadas a lo largo de su paso por los célebres estudios.

En una reciente entrevista para el podcast Hot Ones, la intérprete fue consultada respecto de qué fue lo más polémico que le tocó vivir en un estudio para proteger el secreto de una producción.

“Cuando trabajas en Marvel es como una secta. Piensas: ‘¿qué está pasando? Estoy vestida de verde durante horas, maquillada, debemos estar filmando algo’. Tiene sus ventajas y desventajas”, señaló la también protagonista de Avatar: ‘The Way of Water’.

Sobre ello, la estrella de la gran pantalla aclaró: “Las ventajas son que, conociendo la sorpresa del final, no la arruinas y el público puede vivir una aventura increíble cuando va al cine a ver una película. La desventaja es principalmente para el actor porque no sabes lo que estás haciendo, no sabes a dónde vas, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que va a pasar, y eso puede ser un poco estresante”, confesó.

Zoe Saldana ha aparecido en cuatro películas de Marvel desde 2014 (‘Guardians of the Galaxy’, ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’) y está lista para repetir su papel de Gamora en la próxima ‘Guardians of the Galaxy’ Vol. 3, que llegará a los cines en mayo de 2023. También tuvo otro papel importante en la franquicia como la teniente Uhura en las tres películas de ‘Star Trek’.

