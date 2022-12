Héctor Sandarti, Daniel Sarcos y Chiquibaby: ellos son los conductores que el público quiere de regreso en un matutino TV

Héctor Sandarti, Daniel Sarcos y Chiquibaby son tres nombres que el público de Telemundo conoce y recuerda a la perfección. Los tres fueron parte de los programas matutinos de la cadena y los tres quedaron fuera de este proyecto, debido a ciertos cambios dentro de la producción. Estos tres nombres siguen sonando al día de hoy, y es que son realmente queridos y consentidos por el público.

Desde que ellos tres quedaron fuera de Un Nuevo Día y Hoy Día, respectivamente, los fans pujaron muchísimo en redes pidiéndolos de regreso. De ellos, el único que está de nuevo en Telemundo es Sandarti, quien es el amado conductor de La Casa de los Famosos, uno de los proyectos más exitosos de la cadena, el cual vuelve este 17 de enero, con su tercera temporada.

Daniel y Chiquibaby por su parte siguen adelante con sus trabajos personales. Desde las redes sociales ambos están teniendo mucho éxito y Chiquibaby está obteniendo atención con su programa de radio, el cual básicamente parece ser una revista de espectáculos, aunque claro su contenido va más allá. View this post on Instagram A post shared by 𝚂𝚝𝚎𝚙𝚑𝚊𝚗𝚒𝚎 𝚑𝚒𝚖𝚘𝚗𝚒𝚍𝚒𝚜 🌵🧿 (@chiquibabyla)

Vale agregar que estos tres tienen mucho en común, desde el carisma, hasta el profesionalismo y la elegancia. Y es que aún cuando los tres, por un momento, se vieron fuera de Telemundo, ninguno en su momento hizo uso del escándalo para hablar mal de la casa que durante muchos años fue su hogar. Al día de hoy, sabemos que algunos siguen siendo amigos y se mantienen en contacto.

Los fans esperan que algún día, todos ellos vuelvan a congeniar en algún proyecto y por qué no, junto a Rashel Díaz y Adamari López conformen algún tipo de programa y que a ellos se les una James Tahhan, el famoso Chef que enamoró a muchas desde su cocina, y lo sigue haciendo desde sus plataformas personales. View this post on Instagram A post shared by James Tahhan (@chefjames)

Además, con tal de verlos juntos, los fans no están ni pendientes del logo que los cobije, al contrario, sea en Univision o Telemundo, y por qué no tal vez hasta en YouTube, ellos lo único que piden es volverlos a ver.

Lee más de Telemundo aquí:

Adamari López deja entrever por qué se separó de Toni Costa

Maripily rompe el silencio en ‘En Casa con Telemundo’: Acusa a su ex novio de borracho, adicto e infiel

Con un simple juego en Hoy Día, Adamari López confirmó haber sido víctima de infidelidad