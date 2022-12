Policía de Nueva York busca a hombre que empujo a mujer de 71 años a la que le fracturó el codo

Una mujer de avanzada edad sufrió una fractura en el codo izquierdo luego de que un sujeto la agrediera en Midtown.

El ataque tuvo lugar el pasado martes a las 5:50 de la tarde, de acuerdo a lo informado por la policía.

“Alguien, de la nada, me agredió, me levantó y me tiró al suelo”, dijo la mujer, que pidió no ser el anonimato.

“Sucedió a dos cuadras de Macy’s en una calle llena de gente”, declaró a Daily News. “Me ha afectado mucho. Estoy tratando de recuperar mi confianza. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

La anciana caminaba desde su trabajo a casa a las 5:50 de la tarde del pasado 8 de noviembre cuando el delincuente no identificado la golpeó en Seventh Ave. cerca de W. 39 th St. Distrito, dio a conocer la policía.

La mujer recordó que vio al hombre antes murmurando algo para sí mismo mientras estaba enojado cuando caminaba hacia el centro de la Séptima Avenida, que estaba muy concurrida por la temporada navideña.

“Esta persona obviamente estaba muy, muy enojada porque había tanta gente en su camino. Tenía mucha ira”, expresó sobre el agresor.

“Él estaba gritando, ‘¡Quítate del camino, quítate del camino, estás en mi camino!'”

Ocurrió “en un instante”, dijo la víctima.

“Simplemente, se estrelló contra mí, y era enorme, pesaba como tres veces lo que peso”, explicó la anciana. “Se estrelló contra mí y luego, lo siguiente que supe, fue que literalmente me levantó y me arrojó al suelo como si fuera un pedazo de basura”.

Asimismo, recordó que el impacto rompió los bolígrafos y lápices que traía en su bolso “por la mitad” y haciendo que sus gafas salieran volando de su rostro.

“No pude verlo porque mis anteojos estaban en el suelo”, manifestó, notando que los peatones horrorizados después recuperaron sus anteojos y la ayudaron a levantarse del piso.

La mujer declaró al medio que no creía que hubiese sido atacada por su edad, ya que no se “presenta como una persona mayor”.

“No me considero vulnerable y no parezco temerosa”, expresó la mujer, una apasionada bailarina de swing que camina regularmente por la ciudad de Nueva York.

“Me sentí extremadamente aliviada de que mis piernas estuvieran bien porque bailo mucho. Mis piernas se sentían bien, podía caminar”, dijo. “Soy extremadamente afortunada en muchos aspectos”.

Agregó que se sorprendió no estar a salvo en una calle tan llena de gente como lo es Midtown.

“Estaba todo iluminado. Parecía muy seguro. No me lo esperaba. Todavía estoy procesando que sucedió allí”, dijo la víctima.

El atacante huyó del lugar del incidente y hasta el momento es prófugo de la justicia.

Las autoridades recabaron videos de vigilancia donde se ve al sospechoso pasando el rato por la calle antes del ataque.

Es descrito como un hombre de tez oscura, de unos 30 años de edad aproximadamente y complexión media.

Al momento de la agresión estaba vestido con un sombrero color vinotinto, una chaqueta clara, tenis negros y un pantalón de mezclilla azul que le llegaba a la cadera.

Se pide a cualquier persona que pueda ofrecer informar sobre este hecho que se comunique a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477).

