Yailin, esposa de Anuel AA, baila de espalda con un hilito dental y la critican por estar embarazada

Yailin ‘La más viral’, recientemente ha subido varios videos de ella bailando en sus diversas redes sociales, al tiempo que le gusta demostrarle a quienes siguen día tras día su contenido lo importante que significa para ella poder seguir mostrándoles más de su vida. Por ello, no dudó en seguirlo haciendo en esta ocasión.

En su perfil de Instagram colgó uno acompañado del siguiente mensaje: “Mala como te gusta”, al tiempo que otros los compartió en sus historias de la misma plataforma. Sin duda en esa sección donde tan solo duran las publicaciones 24 horas, compartió uno un poco más subido de tono, tras mostrarse de espalda y en lencería.

Sin embargo, lo que ha muchos les llamó la atención fue verla con un hilito dental que dejaba en evidencia su retaguardia mientras movía su trasero de un lado al otro sin parar.

A su vez, las expresiones por uno de los más recientes videos que Yailin ha compartido en sus redes sociales no se hicieron esperar y, es que como suele ser costumbre terminaron estando completamente divididos, al tiempo que pocos estuvieron de acuerdo con lo que vieron.

Además, algunos internautas manifestaron que es momento de dejar ciertas cosas a un lado, debido a que no ven prudente que ella se siga mostrando de esa manera en las diversas plataformas, pues está embarazada y dentro de pocos meses tendrá a la pequeña en sus brazos.

“Pero que no estás casada? Por qué no guarda esa cirugía para que su esposo le compró para él?”, “Una mujer con valores y casada con respeto así misma. No necesita ser vulgar, esa es solo mi opinión”, “La quiero escuchar cuando le toque cantar esa música en vivo”, “Cuando esa hija crezca sacará sus conclusiones”, “Qué pena, esa chica no tiene respeto por ella misma“, “Está bella con su barriguita”, “Esa es la artista del momento”, “No tiene talento ni voz”, “Crece, estás a punto de ser mamá”, “Le falta algo, ese es el modo de desahogarse“, “Estas mujer si no enseñan las nalgas entran en depresión”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

