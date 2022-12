Cuerpo de Grant Wahl regresó a Estados Unidos tras su fallecimiento en el Mundial Qatar 2022

Los restos y las pertenencias del periodista Grant Wahl regresaron este lunes a Estados Unidos luego que el periodista falleciera el pasado viernes en los minutos posteriores al partido entre Argentina y Holanda de los cuartos de final de Qatar 2022.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció en rueda de prensa que el cuerpo de Wahl llegó este lunes cerca de las 8:30 am ET al aeropuerto internacional John F. Kennedy de New York para que sus familiares pudieran cumplir con su despedida.

De igual manera aseguró que desde el que ocurrió el hecho el embajador estadounidense en Qatar, Timmy Davis, se ha mantenido en comunicación con los familiares de Wahl a fin de concretar la repatriación del periodista.

Apenas se conoció la noticia de manera oficial, funcionarios como el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, mandó su mensaje por el fallecimiento de Wahl.

“Aprecié mucho a Grant Wahl, cuya escritura capturó no solo la esencia del hermoso juego sino también el mundo que lo rodea”, escribió Blinken en la red social Twitter.

“Envío mis más profundas condolencias a su familia y agradezco a nuestro equipo de la embajada y a los socios qataríes que trabajaron juntos de manera tan efectiva para cumplir sus deseos”, añadió Blinken.

De momento se desconoce si el cuerpo será sometido a una autopsia a fin de determinar la causa de muerte del comunicador, que no fue revelada luego que se confirmara su deceso en un hospital de Qatar.

Días antes del fallecimiento Wahl había sido atendido por síntomas de bronquitis, por lo que se presume que una complicación de esa enfermedad le habría llevado a la muerte.

Grant se había convertido en una eminencia del fútbol en Estados Unidos y su trabajo ayudó a impulsar el gusto por el balompié en su país natal, trabajando por más de dos décadas en Sports Illustrated así como también haber trabajado en cinco ediciones de la Copa del Mundo.

