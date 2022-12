I Challenge Myself: Mejor desempeño académico mediante el ciclismo

Es una triste realidad que las escuelas secundarias de Nueva York no ofrecen a todos sus alumnos y alumnas programas suficientes de actividades físicas. Una organización del Alto Manhattan que forma parte de nuestra Hispanic Federation se esfuerza desde hace años por compensar esa deficiencia mediante programas escolares, que emplean el ciclismo para alentar el desarrollo social, físico y académico. Se trata de I Challenge Myself, que significa Me desafío a mí misma/o.

“Usamos la bicicleta para ayudar a los niños y niñas a coger autoestima”, explica Ana Reyes, fundadora y Directora Ejecutiva de I Challenge Myself. “Aun a los que tienen muy poca experiencia con el ciclismo les enseñamos a montar de manera más segura y cómo alimentarse para poder conquistar los desafíos. Además, aprenden a funcionar en equipo, porque todos tienen metas muy parecidas”.

Uno de esos programas es Cycling Smarts, que busca complementar la educación física de varias escuelas del Bajo Manhattan, Washington Heights, Brooklyn y el Sur del Bronx. Los jóvenes participantes recorren la ciudad en bicicleta y mejoran su estado físico y su nutrición mientras van logrando metas que se fijan y reciben conocimientos sobre mecánica.

Una vez por año, I Challenge Myself implementa su programa College Bike Tour, una gira ciclística de siete días y 400 millas que realiza un grupo de alumnos secundarios que visitan siete universidades a las que les interesa ingresar.

El programa más reciente de I Challenge Myself se llama 4toFIT. Se trata de preparación física que otorga a los estudiantes los conocimientos y las aptitudes necesarios para disfrutar de una vida saludable, además de valiosas lecciones para la vida práctica.

Otro programa muy interesante de la agencia es Community Rides, que aprovecha la disponibilidad de las Citi Bikes para organizas paseos en bicicleta por Washington Heights, Inwood y Harlem.

“Además de conocer sitios muy interesantes de esos vecindarios”, explica Ana Reyes, “los participantes en esas recorridas de entre cinco y 10 millas pueden hacerse nuevos amigos, compartir una comida con sus compañeras y compañeros al final de la excursión, disfrutar más del ciclismo e interiorizarse del programa comunitario Citi Bike Ride Sharing Program”.

El último programa de I Challenge Myself sobre el que quiero informarles es la Iniciativa Healthy Heights – YES, orientada a alumnas y alumnos de escuela intermedia.

“Específicamente”, termina diciendo la fundadora de I Challenge Myself, “ofrecemos a niñas y niños de sexto a octavo grado apoyo en materia de actividad física y deportiva y nutrición no sólo en horario escolar sino también fuera de la escuela”.

La Iniciativa Healthy Heights se pone en práctica en la Escuela Intermedia IS 528, Bea Fuller Rodgers, y en la Escuela Media MS 322, Renaissance Leadership Academy (SULA).

Para obtener más información sobre I Challenge Myself (712 W 184th St. Suite C, en Manhattan) pueden visitar http://www.ichallengemyself.org, o llamar al (646) 453-7700.

Y si necesitan más datos sobre la Hispanic Federation y sus organizaciones, llamen a nuestra línea de información gratuita y bilingüe, al (866) 432-9832 o visiten http://www.hispanicfederation.org.

¡Celebremos juntos el 32mo aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation