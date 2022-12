Luis Enrique habla en exclusiva con Ibai Llanos sobre su salida de España: “Pensaba que la decisión la iba a tomar yo, pero no hizo falta”

El ahora exentrenador de la selección española de Fútbol, Luis Enrique, habló este lunes en exclusiva con el streamer Ibai Llanos sobre lo que fue su salida de La Roja tras la eliminación en octavos de final de Qatar 2022 ante Marruecos.

Luis Enrique habló sobre lo que fue para él el vínculo con España y de cómo el haber finalizado el vínculo con la Real Federación Española de Fútbol (RFFE) evitó la obligación de indemnización en caso que hubiese dicho que sí a la renovación que le ofrecieron al finalizar en la Eurocopa 2020.

“Se cierra una puerta, se abre una ventana. Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy valorado. Es la primera vez en mi carrera que me pasa esto, que no se renueva mi contrato. Todo es positivo. Obraría de la misma manera a los que me dicen que tenía que haber renovado. Si ya no hay confianza y el pensamiento de que soy la persona adecuada, pues mucha suerte, gracias y encantado de seguir adelante”, dijo.

El técnico asturiano contó de forma abierta como sucedieron los acontecimientos desde que se niega a firmar la renovación tras alcanzar las semifinales de la Euro.

“Había firmado cuatro años de contrato y después del Europeo me dijeron que les gustaría renovar y dije que lo mejor era acabar el Mundial (…) Es evidente que tenía mi planteamiento, acerté y me gusta no tener contrato largo que obligue a indemnizar”, añadió.

Por otra parte Luis Enrique contó cuál podría ser su próximo reto como entrenador dentro del fútbol, acercándose más a un club que a una selección.

“Estoy en un momento de mi carrera en el que ahora mismo me veo con ganas y fuerza de tomar un club y desarrollar con mayor finura lo que en la selección ha sido muy bonito, pero más difícil. Ha sido un sueño, ha acabado esta etapa. A no ser que venga algo muy gordo o interesante esperaré a la próxima temporada”, expresó.

Además, Luis Enrique le brindó todo su apoyo a Luis de la Fuente, su sucesor en el cargo como seleccionador español.

“Le mando un gran abrazo (a de la Fuente). He compartido cuatro años con él. Está muy preparado, se merece todo lo bueno que le pase, ojalá pueda conquistar muchos éxitos. Es un fenómeno. Ojalá sea capaz de conseguir la segunda estrella. Sería maravilloso”, afirmó.

Por último, valoró lo que queda de Mundial deseando que no se repita la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, y que el campeón sea Argentina “por lo que es Leo Messi para el fútbol”. Asimismo, elogió a Marruecos aunque descartó que si fuese campeona, sea beneficioso para su imagen.

“Es una selección que, por rendimiento, está por encima del ránking FIFA y a nadie le sorprendería que llegaran a la final. Ante nosotros hicieron un partido muy defensivo y no encontramos las vías para superarlos. Tuvimos problemas para generar peligro y hacer algún gol. Soy el máximo responsable. Si gana Marruecos no me deja bien, me deja igual”, reconoció.

También te podría interesar: