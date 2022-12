¿Quién es Ivana Knöll? La exótica fanática croata que ha cautivado a todos en Qatar 2022 con sus grandes atributos [Fotos]

El Mundial de Qatar 2022 ha traído muchas emociones sobre el terreno de juego con eliminaciones a equipos favoritos como Brasil, Portugal o España, pero en la tribuna otros se han deleitado con las figuras de ciertas fanáticas, siendo la más destacada la de Ivana Knöll, una croata que ha dejado atónitos a propios y extraños.

Knöll es una modelo de profesión que reside en Miami y viajó hasta Qatar para ser testigo del juego de su selección, pero con lo que no contaba es que al llegar a Doha y animar a los suyos desde la grada enamoraría a más de uno.

La joven, de 30 años, ha sido la fanática más fiel de Croacia desde el inicio del Mundial y fue testigo de la clasificación de su selección en el difícil grupo junto a Marruecos, Canadá y Bélgica, así como también las victorias por penales ante Japón en octavos de final y en cuartos ante Brasil.

Conocida por sus grandes atributos y una imponente estatura de 5’11, Knöll no se ha dejado intimidar por la cultura y las leyes qataríes y no solo en los estadios se ha dejado ver ligera de ropa sino también en los distintos locales, playas y centros comerciales a los que ha ido, aunque ha asegurado que la han aceptado tal y como es.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Pero no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar (que se hizo viral) sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron”, expresó al respecto.

De igual manera aseguró que nunca tuvo temor de ser atrapada por las autoridades correspondientes asegurando que tener poca ropa no debería ser considerado un crimen.

“Nunca tuve miedo de ser arrestada por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien usando un bikini. Y si eso merece ser arrestado, luego arrestarme a mí”, añadió.

El haber destacado en los estadios la volvió una celebridad en redes sociales; al comienzo de Qatar 2022 contaba con casi 700,000 seguidores en su cuenta de Instagram y al momento de esta nota acumulaba 2.2 millones de followers.

Ahora los fanáticos del fútbol no solo ligarán por Croacia para ver a Luka Modric alzar la Copa del Mundo sino también esperarán seguir viendo en las gradas a Knöll y su espectacular figura.

Mira las mejores fotos de Ivana Knöll aquí:

