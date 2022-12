Pronostican más nieve esta semana en Nueva York y varios estados del centro y del este

Lluvia y ligeras bolas de nieve cayeron en la ciudad de Nueva York, pero hacia el Queens y Long Island la acumulación de nieve fuer mayor, de entre una y dos pulgadas.

Al norte del estado la caída fue incluso más alta, de hasta cuatro pulgadas, al igual que distintas zonas en varios estados, incluyendo el sur de Nueva Inglaterra, además de Pennsylvania y Connecticut.

Aunque este lunes se espera más nieve, la acumulación no será tan alta como en el centro y la costa Oeste del país, donde el clima ha impactado severamente con hasta 12 pulgadas en estados como Dakota del Sur y Nebraska.

Sin embargo, la acumulación mínima en la costa este también es preocupante en las vialidades estatales, por lo que se sugiere tomar precaución.

También se sugiere tener cuidado de las temperaturas que bajarán a los 20 grados Fahrenheit.

Nuevas precipitaciones de nieve se esperan en la Gran Manzana y la zona metropolitana a partir del miércoles, según el reporte del Servicio Meteorológico de Nueva York.

Las inclemencias del tiempo se deben a dos “mini” sistemas de tormentas que viajan desde el medio oeste hasta el medio del Atlántico, dicen los expertos.

El clima ira de lluvia ligera a intensa, vientos, hasta la caída de nieve de máximo tres pulgadas, según estimaciones.

“Es posible que algunas áreas aún no hayan nevado mucho este invierno… Entonces, cada vez que cae nieve, siempre es impactante”, dijo Bob Oravec, un meteorólogo de Weather Service a The New York Times.

Las condiciones podrían causar suelos resbaladizos, por lo que se sugiere a las personas tomar precauciones al caminar y manejar.

