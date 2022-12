La Navidad está en Universal Studios Hollywood y hasta el Grinch está encantado

Universal Studios Hollywood ha abierto sus puertas a la Navidad, que sin duda se respira ya por todo el parque de diversiones. Las luces brillan en lo alto y la navidad se respira por todos lados, el clima de estas fiestas se viva, además, como de película cuando visitas Hogsmeade, cerca del castillo de Hogwarts, en donde el fantástico mundo de Harry Potter ha sido recreado en Universal Studios Hollywood.

Mientras la decoración no te permite olvidar que la navidad llegó, en Hogsmead sin duda te sientes dentro del mundo de Harry cuando junto a ti pasa uno que otro mago con sus varitas recién adquiridas en Ollivanders Wand Shop.

Los visitantes pueden vivir una Navidad completamente al estilo de Harry Potter en el castillo de Hogwarts. / Foto cortesía de Universal

La Navidad inspirada en el Grinch también le da al parque el toque perfecto de luces, en donde la familia se puede reunir y disfrutar de un mágico momento, el cual te puede llevar directamente a la casa de Agnes, Edith y Margo, las hermosas hijas de Gru, en el mundo de “Despicable Me”.

En la Navidad del Grinch los fans no sólo podrán vivir la experiencia iluminada, éstos también podrán encontrar etalles especiales de la famosa película protagonizada por Jim Carey, como estas dulces galletas inspiradas en el árbol de navidad torcido.

Dentro del parque los chicos y los grandes se toparán con algunos personajes que salen para saludar a sus fans y tomarse con ellos fotografías dignas para el recuerdo. View this post on Instagram A post shared by Universal Studios Hollywood (@unistudios)

Eso sí, con el frío que hace es una gran idea visitar a Los Simpsons, para llevarse una deliciosa y enorme dona en Doughnuts y acompañarla porqué no un delicioso café caliente. View this post on Instagram A post shared by Universal Studios Hollywood (@unistudios)

Te podemos adelantar que Universal Studios Hollywood se está preparando para la apertura de Nintendo. Dentro del parque ya pueden ver las obras adelantadas, además hay varias tiendas temáticas en las que los fans pueden encontrar todo tipo de mercancía, que les permitirá a futuro llegar vestidos, inspirados o disfrazados como su personaje favorito. View this post on Instagram A post shared by Denise Vieira (@euatrips)

