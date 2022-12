Sasha Sokol recrimina a Yordi Rosado por entrevistar a Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol publicó un mensaje en relación a unas declaraciones en las que Yordi Rosado dijo que le faltó experiencia para entrevistar a Luis de Llano.

A cinco meses de que la ex Timbiriche denunció a Luis de Llano por abuso, Yordi Rosado confesó durante su programa de entrevistas que trató el tema con el productor a la ligera.

“El tema de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial. Si me preocupan muchísimo estos temas. Si creo que tienen que salir a la luz y es muy importante que cualquier mujer levante la voz.

“Lamentablemente era una relación que yo no conocía al cien por ciento y que pude haber trabajado con más cuidado. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”, declaró el presentador de televisión.

Responde Sasha Sokol a Yordi Rosado

En el mensaje, posteado en Twitter, la ex Timbiriche respondió “Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía“, en relación a las declaraciones del comunicador.

“Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?

Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía.



Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde ‘¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?’ Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa

Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde “¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?” — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

“No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste“, escribió Sasha Sokol. Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa…

No pensaste en mí.

Ni en mí a los 14, ni en mí hoy.



La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste. @YordiRosado— Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Hasta el momento, Yordi Rosado no se ha pronunciado sobre el reciente mensaje de Sasha Sokol.

TE PUEDE INTERESAR:

–Sasha Sokol ratifica demanda contra Luis de Llano Macedo: “Ya está notificado”

–“No he cometido delito alguno”: Luis de Llano publica mensaje tras acusaciones de Sasha Sokol