Carlos Bremer asegura que Luis Miguel hará un regreso triunfal a la música

La primera vez que Carlos Bremer habló con Luis Miguel, las cosas no brillaban para “El Sol”, pues tenía muchas deudas y había perdido la confianza tanto de empresarios como del público por desplantes y fallas en sus presentaciones.

Durante su encuentro, el intérprete de “Ahora Te Puedes Marchar” mencionó que trabajaba en su bioserie y planeaba conciertos que cambiaran su imagen y le permitieran mostrar su talento, algo que el empresario considera que se logró con creces.

A ojos del presidente del Consejo de Value Grupo Financiero, aunque Luismi lleva casi tres años lejos de los escenarios, hará un regreso triunfal, pues en una llamada telefónica le adelantó que planea uno de sus proyectos más ambiciosos.

“Hicimos el esfuerzo y lo logró, eso vino a traer un nuevo Luis Miguel, adorado por los jóvenes, y que revivieran sus canciones. Gracias a todo ese esfuerzo que él hizo pudo pagarle a la gente que le debía y quedar bien con todos los que había quedado mal.

“Ahora merece una segunda etapa. Me habló hace tres meses y me dijo que quiere volver en grande, que me va a platicar cuando esté listo para ver cómo podemos servir de algo“, detalló Bremer en entrevista para Agencia Reforma.

El empresario, quien participó como “tiburón” en varias temporadas en ‘Shark Tank México’, cree que la estrategia que seguirá el cantante será muy diferente, ya que tras Luis Miguel: La Serie los fans volvieron a empatizar con él y tienen otras expectativas.

“El reto es volver a hacer algo de primera. Él puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México. Por eso yo lo apoyo y lo apoyaré a él, a Alejandro Fernández y a los que son los héroes de México.

“Él tiene que hacer una gran gira, me platicó una gira de muchísimos conciertos. Necesitaría que él mismo me diga cómo se siente, no sé si aguante tanto, pero de que está listo para volver a la pelea, creo que está listo”, resaltó Bremer.

