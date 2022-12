Presidente del Monza y una insólita propuesta: “Si le ganan al Milan o a la Juventus les traeré un autobús lleno de prostitutas” [Video]

La cena de navidad del equipo italiano AC Monza trajo consigo una de las más grandes polémicas que se han visto en el mundo del fútbol en los últimos tiempos cuando su presidente, el exPrimer Ministro de Italia Silvio Berlusconi, avisó que en caso que consiguieran una victoria contra el AC Milan o contra la Juventus en la Serie A él recompensaría a sus jugadores con un “autobús lleno de prostitutas”.

Las declaraciones las hizo Berlusconi, de 86 años, al tomar los micrófonos para dictar su charla de fin de año y a pesar de estar frente a medios de comunicación y cámaras no escatimó para hacer la insólita promesa.

“Hemos encontrado un entrenador bueno, amable y capaz de estimular a nuestros chicos. Yo también he dado un extra de motivación a los jugadores y les he dicho que si ganamos al Milan, a la Juve, a uno de estos clubes grandes, les mando un autobús lleno de prostitutas al vestuario“, aseguró.

Aunque las declaraciones causaron risas en los jugadores y el cuerpo técnico la promesa no debería ser tomada en broma por ellos por la polémica que ha caracterizado por años al propio Berlusconi.

El italiano en otras ocasiones ha llamado la atención del mundo entero al hacer comentarios que poco caracterizan al de un directivo o dueño de un club. En una oportunidad en el pasado, cuando era presidente del AC Milan y estaba “cansado” de que los jugadores no ganaran un título, amenazó con cancelar los pagos a la plantilla debido al nivel que éstos mostraban sobre el terreno de juego.

“No podemos seguir haciendo un papel así, esos señores (los patrocinadores del Milan) son los que nos dan el dinero y me acaban de comunicar que si siguen jugando así no nos darán nada más (dinero). En ese caso no seré yo quién les pague”, comentó en aquella oportunidad.

Habrá que esperar para ver si Berlusconi cumple su promesa, cuando el Monza enfrente el 19 de enero a la Juventus por la Coppa Italia y una semana después, el 29, por la Serie A, mientras que el enfrentamiento ante el AC Milan se disputará el 18 de febrero de 2023.

