Usuarios de redes sociales cuestionan publicación en medios de prensa del cuerpo sin vida de salsero Lalo Rodríguez en calle de Puerto Rico

Publicaciones en redes sociales como Facebook cuestionaban la cobertura que medios televisivos en Puerto Rico realizaron sobre el fallecimiento del salsero Lalo Rodríguez, quien fue hallado muerto este martes frente a un edificio del residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, donde vivía.

Imágenes noticiosas de varios canales en la isla mostraron en cámara el cuerpo del veterano salsero en la calle mientras sus reporteros narraban las incidencias. Adicional, pantallazos de la escena fueron compartidas por decenas de usuarios por redes sociales.

Lo anterior llevó a cuestionamientos de algunos usuarios por la crudeza del material.

Para los administradores de páginas como “Somos más y no tenemos miedo”, lo anterior fue una falta de respeto para la familia del cantante y todos los que atesoran su legado musical.

“La Prensa de Puerto Rico una Prensa insensible vuelve a hacerlo! Si, hacen tomas del cuerpo de el Salsero Lalo Rodriguez y las suben así, sin ninguna empatia, lo mismo hacen con otros cuerpos, Esto es morbo Puro para vender una Noticia, no tienen vergüenza alguna. Esto mismo lo hicieron con el cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz, también lo hicieron con el cuerpo del macho camacho y Alexa. Ya basta! Wapa TV Telenoticias PR tengan más empatia ante la familia de esas personas que ustedes suben sus cuerpos. Y esto no es para Wapa nada más, esto va para toda la prensa que practique esta basura de periodismo [sic]”, lee una entrada en el perfil.

La publicación incluye la aclaración de que taparon el cuerpo en las imágenes por respeto a la familia y fanáticos del salsero, apodado el “Canario de Carolina”.

Otros cuestionaban el hecho de que esa práctica se viene reportando por años por parte de algunos medios en Puerto Rico.

“INDIGNACIÓN. Hoy el pueblo esta indignado con las imágenes en los medios noticiosos de el cuerpo de Lalo Rodriquez tirado en una acera. Las mismas fueron compartidas en las redes sociales por muchas personas. Todo esto a traído indignación a sus fanáticos y conocidos alegando que eso no se debe compartir pues él merece respeto y su familia y amigos también. Y todo eso es verdad, lo que nadie se cuestiona es, cómo llegamos a esto. ? Pues eso que hoy condenamos viene sucediendo hace décadas en Puerto Rico y hasta hoy nadie decia nada. O no recordamos cuando el VOCERO publicaba un muerto todos los días en su primera plana y hasta pagaba por las fotos si no las tenia. Nadie se indigno en ese momento, llegando a ser el periódico más vendido y cuando la gente se retrata con los muertos en la funeraria nadie dice nada.Cuando el muerto parado que salió en todas las redes sociales, periódicos y revistas y nadie dijo nada. Contrario a eso vinieron otros con otras poses. Las imágenes en televisión son más fuertes y nunca las han quitado. Entrevistar a la familia inmediata de una persona asesinada de sigue siendo costumbre por los noticieros. O cuando la compay trae chismes y se burla de las personas y en muchas ocaciones no es correcto lo que dice. Hoy queremos y exigimos respeto para Lalo y su familia pero no recordamos que es uso y costumbre lo que hoy queremos cambiar para Lalo. Esta es la consecuencia de vivir en un país donde todo es diversión y ya nada se respeta ni nos preocupa. Así te quiere el gobierno, y los grandes intereses, que no te preocupes, que nada te importe, que no leas, ni te eduques. Para ellos seguir haciendo lo que saben hacer bien. Necesitamos cambiar lo que no sirve y que el respeto y las consideraciones a las personas sea lo primordial. Ojalá y esta indignación sirva de ejemplo para darnos cuenta cuánto hemos perdido en el camino al progreso si es que esto es progreso. Descanso eterno para el alma de Lalo Rodriquez. Carlos A. Salas [sic]”, argumentó el usuario.

El medio Primera Hora compartió un video en el que se ve a residentes aplaudiendo en el momento en que las autoridades levantan el cuerpo de Rodríguez que yacía en una acera cerca de la cancha contigua al edificio 54 del complejo de vivienda pública. Sin embargo, el material no muestra explícitamente los restos del intérprete de éxitos como “Ven devórame otra vez”, “Pero llegaste tú” y “Nada de ti”.

La Policía de Puerto Rico informó que una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades que llegaron al lugar, donde un amigo del artista identificó el cuerpo.

El comisionado de Investigación Criminal de la Policía de Puerto Rico, Roberto Rivera, indicó al referido periódico que la investigación apunta hacia dos teorías.

“O se trata de una sobredosis o algo natural que le haya dado y se haya desplomado en el lugar y le haya provocado la muerte”, detalló Rivera. Según el portavoz principal, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Rivera añadió que los habitantes del residencial estaban reacios a comentar. “Unos (dicen) que estuvo todo el día aquí; unos lo ven desplomarse, otros dicen que no, así que no sé si lo trajeron y lo tiraron o si en efecto se desplomó ahí, así que esa parte esperamos también tener idea de si lo traen de allá para acá o si se desplomó acá”, relató Rivera.

El historial de vida de Rodríguez no ha estado exento de episodios de adicción a drogas y alcohol.

Francisco Pérez, quien por los últimos dos años trabajó estrechamente con el artista como su manejador, dijo que previo a la emergencia había conversado con él y todo parecía estar bajo control.

“Horita él me había llamado; anoche estábamos compartiendo y estaba tranquilo, y hoy me había llamado dos veces y le dije que venía para acá a buscarlo”, declaró Pérez.

Pérez cree que la muerte habría sido causada por los descuidos de Lalo con sus condiciones de salud, como hipertensión. El representante rechazó que la causa sea una recaída en las sustancias controladas.

“Hace poco lo tuve que ir a buscar a emergencias; cuando lo estoy montando en el carro, llegaron los del 9-1-1 y tenía la presión por las nubes”, recordó lloroso el socio del cantante.

“Espero que aquí en Carolina le den una despedida como se merece”, agregó.

“Aquí criticamos cuando un cantante comete un error, pero no valorizamos lo que tenemos, porque estuve con él estos años y sé que no valorizamos lo que tenemos. Sin embargo, cuando uno va a otros países, Lalo a veces estaba hasta dos horas dando autógrafos. Lo querían mucho en otros países”, destacó el entrevistado.

El Instituto de Ciencias Forenses realizará la autopsia pertinente para establecer la causa de muerte.

45 años de carrera musical

Rodríguez tenía 64 años.

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, nació 16 de mayo de 1958 en el referido pueblo.

Aunque ya desde los 9 cantaba en fiestas patronales en Puerto Rico, y en programas de radio y televisión, fue a los 12 que formalmente comenzó su carrera artística al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

A los 16 debutó en un álbum con la orquesta de Eddie Palmieri titulado “The Sun of the Latin Music”. El proyecto se convirtió en el primer disco de salsa en obtener un premio Grammy. Fue precisamente Palmieri quien lo bautizó con su nombre artístico “Lalo”.

En 1976 participó en la grabación Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez, del músico y compositor Tommy Olivencia. Con esta producción ganó su segundo premio Grammy, convirtiéndose en el primer cantante latino en ganar dos de estos reconocimientos.

En 1980 se lanzó como como solista con el disco Simplemente… Lalo. En 1982 produjo su álbum Nuevamente Lalo. A este le siguió Niño, el hombre que es soñador es loco, en el 1985.

Con Un nuevo despertar, en 1988, Lalo regresó al estudio de grabación luego de cuatro años de ausencia. “Ven, devórame otra vez” contenido en este disco se convirtió en éxito internacional. El tema logró los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España, donde recibió un disco de platino y uno de oro por la venta de más de 200,000 copias. La canción permaneció por más de un año en la lista de la revista Billboard.

Por alrededor de 26 años, el artista vivió en Orlando, Florida. En el 1986, el cantante se casó con Wanda Torres, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel.

En el 2011, fue arrestado en el referido estado por cargos de violencia doméstica y se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional.

La pareja se divorció este año.