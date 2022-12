Denuncian fallas en asignación de préstamos y ayudas por Covid-19 a pequeños negocios en El Bronx

Los préstamos y subvenciones que se entregaron a pequeños negocios en la Ciudad de Nueva York para ayudar a batallar la crisis del COVID-19, no fueron adjudicados de manera equitativa en todos los condados. El Bronx sufrió la peor parte, pues las micro empresas allí terminaron recibiendo menos porciones del pastel.

Así lo denunció hace poco la Oficina del Contralor Municipal, Brad Lander, que luego de realizar dos auditorías, confirmaron que los administradores de préstamos y subvenciones relacionados con el COVID fallaron al no hacer las diligencias necesarias para garantizar la elegibilidad y la distribución equitativa de los fondos de asistencia.

El Contralor de la Gran Manzana, quien estuvo visitando personalmente locales comerciales propiedad de hispanos, como el restaurante mexicano Estrellita Poblana y la tienda Pink Princess, presentó un reporte con los hallazgos, donde fue tajante en advertir que los negocios en El Bronx recibieron muchos menos préstamos y subvenciones, mientras que las empresas de Manhattan recibieron más de lo que les correspondía.

En su informe, la Contraloría advirtió que el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas manejó “una supervisión inadecuada” de dos programas de asistencia del COVID-19: uno de préstamos sin interés y otro de subvención de nómina parcial. Los datos mostraron que a las empresas elegibles de El Bronx “se les negó asistencia crítica y los fondos públicos se distribuyeron de manera desigual” en la Gran Manzana.

“Las pequeñas empresas construyen el tejido vibrante de las economías locales y las comunidades culturales de nuestra ciudad. Cuando la pandemia detuvo la actividad en marzo de 2020, la Ciudad se movilizó rápidamente para mantener a flote a miles de empresas locales, pero la mala administración de estos programas hizo que nuestros recursos públicos no se distribuyeran de manera equitativa”, denunció Lander, quien insistió en que se debe aprender de estos errores, a fin de que negocios vulnerables no queden rezagados.

“Una mejor supervisión y un alcance más específico y criterios de elegibilidad para programas futuros ayudarán a garantizar que El Bronx no se quede atrás nuevamente”, manifestó el Contralor, quien sin embargo reconoció que el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) brindó ayuda vital de manera rápida, antes de que el gobierno federal abriera el Programa de Protección de Cheques de Pago.

La falla principal fue que las ayudas se entregaron por orden de llegada y no se tuvo en cuenta qué vecindarios se vieron más perjudicados por el COVID-19, o aquellos que han sido desatendidos o presentaban actividad económica más débil. Asimismo, a pesar de que la agencia contaba con $39 millones para el programa de subvenciones, $6,7 millones nunca se distribuyeron.

Según los datos compartidos por las diligencias adelantadas por la Contraloría Municipal, en medio de la pandemia, entre marzo y abril del 2020, se entregaron 404 préstamos y 3,411 subvenciones a pequeñas empresas, y aunque Manhattan cuenta con el 41,3% de los pequeños negocios con menos de 100 empleados que hay en toda la ciudad, recibieron el 56,9% de los préstamos.

El panorama para los negocios de El Bronx, que representa el 7.7%, fue tan desigual, que de 519 solicitantes que solicitaron préstamos, solo 9 fueron aprobados, lo que representa el 2,2% del total de préstamos aprobados. Asimismo, tuvieron menores sumas de dólares distribuidas.

Los datos fueron todavía más preocupantes en los negocios con menos de 5 empleados, pues mientras Manhattan, alberga el 37,7% de este tipo de empresas, el 63,1% de los fondos de subvenciones fueron repartidos allí, y la más de la mitad en vecindarios como Chelsea, Midtown, Tribeca y Downtown.

La radiografía de los negocios más pequeños de El Bronx, que tiene casi el doble de locales con menos de cinco empleados que Staten Island, señaló una vez una gran disparidad en beneficiarios, pues lograron el 3% de las subvenciones de la SBS en ambos condados.

Otros hallazgos encontrados tras revisar 76 solicitudes que se vieron beneficiadas con los préstamos adjudicados, mostraron que 39 negocios no cumplían con uno o más requisitos; 8 solicitantes no demostraron una disminución de ingresos de al menos el 25%, y 4 no probaron que sus negocios estuvieran en los cinco condados, mientras que 45 solicitantes que cumplían todos los requisitos, fueron rechazados.

Recomendaciones de las auditorías del Contralor de NYC