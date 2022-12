Estrella de “La Madrastra” visita Despierta América: Jessica Rodríguez y Andrés Palacios protagonizan un reto de actuación

Andrés Palacios es el protagonista del éxito de la televisión “La Madrastra” , melodrama que tiene al público de Univision con “el Jesús en la boca” en medio de tanto suspenso, pasión y dolor. El actor protagonista de esta historia estuvo como invitado especial en el programa Despierta América para promocionar así esta exitosa telenovela.

Este galán compartió un grato momento junto a los conductores del matutino de la cadena hispana, pero también se sometió a un reto junto a Jessica Rodríguez. La joven conductora ha dicho que le gustaría que su carrera pudiera llevarla a convertirse en actriz, y tal vez por esta razón quiso practicar junto a uno de los galanes más queridos de la TV. A continuación les compartimos el divertido video en el que pareciera que juegan hacer gestos y muecas.

El público no sólo ha reaccionado muy bien a la telenovela “La Madrastra”, sino también a este video de Palacios junto a Rodríguez, estos son algunos de los mensajes que los fans quisieron compartir con las celebridades: “Que lindo es el 😍😍😍😍 y muy buen actor 👏👏👏”, “Guapísimo Andrés”.

En un principio los mensajes son todos para este galán, sin embargo poco a poco fueron apareciendo los fans de Jessica y aquí hay uno que podría ser un buen augurio para la conductora: “Y la ganadora del premio TV Novelas goes to… Jessi”.

Vale agregar que otra estrella del programa que quedó prendada a Andrés Palacios fue Doña Meche, desde que lo vio quedó prendada y lo saludó con un “oh Dios mío”, en inglés. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

