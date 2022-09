Andrés Palacios es Esteban Lombardo en “La Madrastra”, telenovela con la que busca también crear conciencia y abrir debate

Exclusiva

Andrés Palacios es el protagonista de “La Madrastra” junto a Aracely Arámbula. En este drama cargado de misterio, mentiras y mucho dolor, el mexicano le da vida a Esteban Lombardo, un hombre que además de víctima pasa a ser tan victimario como el resto del elenco que conforma a la tan respetada familia Lombardo.

Esteban es un padre de familia que a raíz de la mentira que le han hecho creer se convierte en un hombre cargado de resentimientos, odios, silencios, exigencias. A tal grado llegan este cúmulo de emociones, que más allá de ser quien una a los suyos con amor, termina siendo quien genera la necesidad de alejamiento.

El creer que la mujer que ama es además de asesina, adúltera lo llevó a enfriarse a nivel emocional y afectivo. Hechos que lo llevaron a validarse bajo el simple rol de cabeza de familia y proveedor. El actor habla sobre las formas de ser de Esteban: “Estas características que hay de los hombres, que tenemos este condicionamiento de que para poder pertenecer al grupo familiar o social, tenemos que ser siempre los fuertes, que no pedimos ayuda… que nunca lloramos, que siempre estamos bien, aunque por dentro estemos rotos”.

Entre química, física, biología y anatomía… ¡juzgue usted!

Mi inocente afirmación sobre la química que existe entre los personajes de Andrés y Aracely suscitó que habláramos un poco de química, física, biología y anatomía, gracias a la respuesta del actor. El comentario de Palacios me generó tal carcajada que fue imposible para mi retomar la seriedad.

Primero le pregunté sobre qué tal ha sido trabajar con ella, a lo que me contestó que ha sido todo increíble. Luego caímos en el tema de las bajas pasiones: “Las bajas pasiones como siempre salen a flote, en cualquier circunstancia, situación, lo que sea… eso gana o hace perder a estos personajes”, dijo Andrés. Fue ahí cuando entré ha hablar de la química que estamos viendo todos en pantalla.

Le estaba yo diciendo que los videos compartidos por los fans muestran tal química entre ellos que todos estamos deseando que las bajas pasiones se disparen de una vez, y ahí le comenté que yo veía mucha química entre ellos, pero ojo que aclaré que no estaba tratando de implicar nada. A mi comentario, Andrés Palacios reaccionó tan rápido como el “corre caminos” y me dijo: “Pero también mucha física. Hay química, hay física, hay biología… hay de todo un poco”, ¡y zas!, así nomás me solté a reír.

“Está muy escolar, esto”, dijo después Andrés, riéndose también. Agregó: “Anatomía también manejamos”, y ahí entré de nuevo para decirle que en efecto, videos con sus anatomías ya vimos también en las redes sociales, porque los fans están realmente encantados con la pareja que Palacios y Arámbula están logrando exponer en “La Madrastra”.

Nos pusimos serios después, para hablar de la amistad que los une. Y es que ellos se conocen desde hace muchos años: “Genuinamente nos conocemos desde hace muchos años y siempre hemos tenido una relación fraternal, de mucho cariño y de mucha empatía”. Así nos enteramos de que los actores llevaban ya muchos tiempo tratando de trabajar juntos, pero nunca se concretaban ninguna de las propuestas, hasta hoy con la producción de Carmen Armendáriz.

Antes de terminar mi conversación con el actor, quise dejarle el piropo que muchas fans repiten en las redes y es que éstas dicen que se le ven muy lindas las canas, Andrés agradece el piropo y asegura que a él también le gusta cómo le quedan.

Pretendía entonces, después de esto, que mi última pregunta lograra cautivar su corazón a tal punto de que me contara algo sobre el final de esta historia, y es que al parecer el último capítulo de “La Madrastra” es desconocido. Pero Andrés sabe tanto como yo, ya que el director, según me confirmó éste, tiene el final a la mitad, así que parece que vamos a descubrir quién fue el asesino, casi al mismo tiempo que los actores, hasta el último momento.

Andrés Palacios y la importancia de crear conciencia social

Pero en esta entrevista exclusiva con Andrés Palacios nos topamos con un hombre que no sólo es talentoso, además de guapo como galán, sino también con alguien que busca, pretende y trabaja porque esta historia refleje los grandes errores y las injusticias que se cometen diariamente en el sistema legal de su país, y por qué no decirlo, del mundo en general.

En medio de risas, nuestra platica también entró en este terreno reflexivo, porque para éste es importante no quedarse callado sobre el mensaje que “La Madrastra” también trae consigo. Andrés Palacios nos habla entonces de cómo la producción refleja cómo muchos aspectos negativos tanto de los roles que juegan los hombres como las mujeres han sido normalizados y no para bien. Razón por la cual, ellos con su trabajo, desde su palestra están tratando de enviar un mensaje distinto. Sobre todo, porque como bien dice el actor, no todo es glamour dentro de su profesión, por esto él es de los que busca que desde su palco no se olvide la importancia de crear conciencia social.

“Mi compromiso como actor, no sólo se trata de entretener, sino también de proponer un mensaje, algo que abra la conversación y exista un debate de por qué tal o cual cosa se debe dejar de normalizar o por qué hay que apoyar tal causa”, concluyó.

La Madrastra se podrá ver por Univision en Estados Unidos

El estreno de “La Madrastra” en México ha sido un total éxito, razón por la cual la historia protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios llegará a Univision el 17 de octubre.

La historia, por otra parte, es un melodrama cargado de intriga, misterio detrás de un asesinato que marcó el pasado, el presente y el futuro de Marcia Cisneros.

Aracely Arámbula ha sido también protagonista de historias de gran éxito internacional con la cadena Telemundo en proyectos como: “La Doña” y “Los miserables”. Al reconocido actor Andrés Palacios lo hemos podido ver en telenovelas también de gran peso como “Imperio de mentiras” y “Amor en custodia”.

Lee más de Telenovelas aquí:

Aracely Arámbula es Marcia Cisneros, “La Madrastra”: sobre su proceso de conversión nos habla en exclusiva

“Secretos de Villanas” se estrena el próximo 20 de octubre: Enrique Sapene y Rubén Consuegra nos hablan de esta primera temporada

Adrián Di Monte detesta las escenas de besos en ‘La Madrastra’, porque le toca besar a una menor de edad