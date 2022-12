Reese Witherspoon protagonizará ‘All Stars’, serie de comedia de Amazon Prime Video

Reese Witherspoon protagonizará y será productora ejecutiva de una serie de comedia ambientada en el mundo de las porristas, en Amazon Prime Video.

El proyecto titulado ‘All Stars’ ya aseguró dos temporadas en la plataforma de streaming y su historia sigue a una ex porrista de Daytona Beach (Witherspoon) que cruza el mar para enseñar “porrismo” en una escuela en la costa de Inglaterra.

“He estado buscando un proyecto que trajera nuestra misión Hello Sunshine (compañía productora) de convertir a las mujeres en héroes de sus propias historias para una generación más joven durante mucho tiempo. Cuando vi esta historia, inmediatamente supe que esta idea haría exactamente eso.

“¡La idea de ver a una mujer estadounidense venir a compartir el deporte muy estadounidense de porristas con un grupo de mujeres jóvenes en el Reino Unido me emocionó tanto! Me encanta que este espectáculo esté lleno de corazón real, alegría profunda y el poder del trabajo en equipo”, dijo Witherspoon en un comunicado difundido por medios internacionales.

‘All Stars’ está vagamente inspirada en Andrea Kulberg, una ex porrista de la Universidad de Texas que ahora es propietaria de una escuela de porrismo con su hermana gemela, Aly, en el Reino Unido. Hello Sunshine, productora de Witherspoon, le llevó la idea a Aline Brosh McKenna, quien escribió y dirigió la película ‘Your Place or Mine’, que se estrena en febrero de 2023 y estará protagonizada por Reese.

“No puedo esperar para asociarme con la brillante, hilarante y talentosa Aline McKenna una vez más para crear un personaje de comedia verdaderamente original, y con el equipo de Amazon cuya pasión por este proyecto no tiene paralelo”, aseguró.

Witherspoon actualmente protagoniza ‘The Morning Show’, de Apple TV+, cuya tercera temporada está llegando al final de la producción. También está lista para repetir su papel como Tracy Flick en la secuela de ‘Election’, en Paramount+.

