David Zepeda es un hombre feliz y soltero que ha logrado vencer la ausencia del amor

David Zepeda protagoniza junto con Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y Danilo Carrera, la telenovela “Vencer la Ausencia” (TelevisaUnivision) y confiesa lo que él mismo ha sufrido en sus relaciones amorosas.

“Siempre estuve venciendo la ausencia de mi familia, desde que me fui a estudiar mi carrera universitaria de abogado a Hermosillo, Sonora. Yo soy de Nogales, Sonora. Y viajé a Hermosillo y prácticamente ya no regresé”.

El actor recuerda que regresaba a casa por momentos muy cortos y es que debido a los estudios o al trabajo éste nunca ha podido compartir el tiempo que le gustaría con ellos. Ha tenido dos noviazgos que al parecer no lograron consolidarse porque la mayor parte del tiempo se mantenían distanciados y la poca convivencia no ayudó en nada.

“Es básicamente lo que más he estado viviendo; el no ver a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos no verlos crecer y por otro lado sí tuve un par de relaciones, de novio, dos hermosas mujeres, que la mayor parte del tiempo estábamos distanciados”.

¿Y ahora sufres la ausencia de una pareja?

No, ahora mismo estoy soltero y gracias a Dios no sufro de eso porque sí, si se sufre bastante; pero ahora estoy soltero y estoy muy tranquilo, y la distancia no es un factor.

Lo que sí no deja de sufrir como actor, es la incertidumbre. “Uno como actor la principal incertidumbre es que cuando terminas un proyecto te quedas sin trabajo, y al mismo tiempo esa incertidumbre te crea una sensibilidad especial para cuando estás trabajando le pongas el corazón y el alma en lo que estás haciendo”.

¿Pero no inviertes en otros negocios?

Eso es lo ideal, sin embargo, bueno, no todos podemos hacerlo. Normalmente cuando estás en un proyecto ya traes deudas de que estuviste sin trabajo un tiempo y eso no permite de alguna manera invertir, pero hay momentos para todo, pero yo te puedo decir el promedio de la gente que nos dedicamos a esto, es difícil.

