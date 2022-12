Final Argentina vs. Francia del Mundial Qatar 2022: ¿Cómo ver el partido en Estados Unidos?

Argentina y Francia disputarán este domingo la final del Mundial Qatar 2022 y son muchos los que están emocionados para lo que será el desenlace de una nueva Copa del Mundo.

Por ello mucha gente busca no perderse el trascendental partido, que aunque ha estado en suspenso por los problemas físicos en Argentina y el virus del camello en Francia, se espera un gran espectáculo para conocer a la nación que pueda levantar su tercer trofeo Mundial.

Ficha técnica, horarios y transmisión en Estados Unidos

Argentina vs. Francia, partido final del Mundial Qatar 2022

Fecha: Domingo, 18 de diciembre de 2022

Estadio: Lusail

Hora Estados Unidos:

Hora central (CDT): 9:00 AM

Hora costa Este (ET): 10:00 AM

Hora pacífico (PT): 7:00 AM

Transmisión Estados Unidos:

TV: Telemundo y Fox Sports 1 / Streaming: Fubo TV, Vidgo, Sling TV, Peacock TV, Fox Sports App y Youtube TV.

