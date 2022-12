Milagro en el océano: barco rescató a marineros que pasaron 10 días a la deriva y se quedaron sin comida yendo de NJ a Florida

Kevin Hyde (64) y Joe DiTommasso (76) zarparon de Nueva Jersey a Florida con su perro llamado Minnie, pero se perdieron en el mar durante días, hasta ser milagrosamente avistados por un barco tanquero.

Diez días pasaron a la deriva y llegaron a estar sin mástil, electricidad, gasolina ni comida, y apenas con algo de agua potable. Hasta que la tripulación de un carguero internacional los vio y rescató usando una red de carga.

¿Cómo el enorme petrolero que se dirigía de Ámsterdam a Nueva York tropezó con el maltratado velero perdido en el mar que transportaba a los dos amigos de Cape May (NJ) al borde de la muerte? El capitán del barco lo llama intervención divina. “Dios me envió para salvarlos…”, dijo Neeraj Chaudhary.

Kevin Hyde and Joe DiTommasso, two men who were rescued after being stranded at sea in their boat for several days, shared their wild story of survivalhttps://t.co/HKuAhgiD92 — NBC New York (@NBCNewYork) December 15, 2022

#tanker SILVER MUNA to be celebrated for rescuing small boat 200 miles off coast of Delawarehttps://t.co/DRTAEayf3c — freightboy1 (@freightboy1) December 15, 2022

Hyde, un marinero de toda la vida, invitó a su amigo DiTommasso a unirse a él en un viaje con su perro de Nueva Jersey a Marathon (Florida) a bordo de su velero, “Atrevida II”. El 3 de diciembre partieron de Outer Banks (Carolina del Norte) después de hacer una parada allí.

De repente, el cielo azul claro se convirtió en la peor tormenta de sus vidas. “¡Nunca había escuchado vientos tan fuertes en toda mi vida! Parecía que el diablo estaba ahí afuera”, narró DiTomasso.

El mástil de 50 pies se vino abajo. Sin esa pieza Hyde no tenía control sobre su velero y sus radios ya no funcionaban. “Simplemente estábamos siendo empujados hacia el mar cada vez más lejos”, afirmó Hyde. “Es como encontrar una aguja en un pajar en esta situación, las olas eran más grandes que mi bote”.

Al décimo día ya no quedaba comida. Mientras, sus familias desesperadas sin noticias suyas llamaron a la Guardia Costera, y se lanzó un alerta de búsqueda. “No nos quedaba más agua, nada. Estábamos extrayendo agua de las líneas de flotación”, recordó DiTomasso. “Sólo ella me mantuvo con vida… todo lo que le pedí al Señor fue ver a mi nieta”.

Finalmente, el martes 13 se convirtió en el día de mayor suerte en sus vidas, cuando un miembro de la tripulación del petrolero “Silver Muna” de India vio a los dos náufragos a más de 200 millas de la costa de Delaware. “No recibimos ninguna señal de socorro, nada, mi segundo oficial notó algo”, afirmó el capitán Chaudhary.

Hyde cree que ese fue “probablemente el último barco que habría podido encontrar” su maltrecho velero. Tras el rescate los dos hombres fueron evaluados y también milagrosamente estaban físicamente bien, al igual que Minnie, listos para pasar las navidades en familia.