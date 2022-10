Hombre viajó de Nueva York a Irlanda remando y sin saber nadar: hazaña histórica y récord mundial en el océano Atlántico

Damian Browne hizo historia como la primera persona en ir remando de la ciudad de Nueva York a Galway, Irlanda.

El ex jugador profesional de rugby de 42 años fue recibido como un héroe ayer martes en su ciudad natal. The Irish Times destacó que Browne no sabe nadar, pero salió de Chelsea Piers en Manhattan el 14 de junio. Le tomó 112 días de navegación hasta completar más de 3,000 millas (4,931 kms) y llegar a Irlanda, lo que logró el 4 de octubre.

Luego de dos años de entrenamiento, originalmente había partido con un compañero, Fergus Farrell, pero él tuvo que abandonar la travesía después de las dos primeras semanas debido a problemas de salud, dejando a Browne solo para cruzar el océano en un barco de apenas 19 pies y medio.

Hundreds of well wishers turned out for the official homecoming of athlete Damian Browne after he completed his historic row from New York to Galway. The former rugby player spent 112 days at sea in what he described as the adventure of a lifetime | https://t.co/XLe8W5JbmR pic.twitter.com/PJfAVlVSRW — RTÉ News (@rtenews) October 4, 2022

Damian Browne got a hero’s welcome after spending 2,686 hours at sea and over 3,450 nautical miles rowed, Damian became the first person in history to row from New York to Galway. pic.twitter.com/9DFhOoAXDv — Ray Ryan (@RayRyanpics) October 4, 2022

“Tuvo que enfrentarse a mares montañosos y vientos aulladores, mientras luchaba con fallas en el equipo. Con un solo hombre para remar, el viaje tomó el doble de tiempo: casi cuatro meses en el mar”, resumió ABC News.

El diminuto bote fue construido a mano en Inglaterra y está repleto de tecnología, como paneles solares para ayudar a alimentar los diversos equipos de navegación. También tiene una máquina desalinizadora, que convierte el agua del océano en potable.

La mañana de ayer Browne fue recibido en Galway por su esposa e hija, así como por Farrell. “Ahora siento un alivio absoluto porque ‘Damo’ llegó a casa, porque lo dejé solo en ese océano, así que estoy aliviado de que esté aquí”, afirmó el ex compañero de la travesía.

Reflexionando sobre la soledad durante la travesía, Browne comentó: “Aprendí que anhelo la conexión con las personas que me rodean y eso es algo a lo que realmente necesito dedicar más tiempo, conectarme en niveles más profundos con esas personas… Te da una gran perspectiva sobre lo que es importante en tu vida”.

Previamente Browne remó desde San Sebastián en España hasta la isla caribeña Antigua en 2018. Y también ha escalado el Monte Everest, la montaña más alta del mundo.