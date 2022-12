Shakira rechaza que parezca más importante “el Mundial, la Navidad” que la ejecución de un futbolista

La cantante Shakira se pronunció por lo que está a punto de suceder con Amir Nasr-Azadani, futbolista que próximamente será ejecutado por el Gobierno iraní, luego que el joven de 26 años manifestara a favor de las mujeres. A su vez, la colombiana lamentó que nadie intervenga en una situación tan lamentable como esa.

“Yo también pienso como tú. El Mundial, la Navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres, y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo que realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Este fin de semana es la final del Mundial entre Argentina y Francia, me parece buenísimo. Los países están todos frenados esperando esa final, sobre todo Argentina, obviamente y Francia. Yo soy argentino, me da mucho orgullo por esos jugadores que están cumpliendo su sueño y encima representando a mi país, pero está pasando algo terrible en el mundo del fútbol y nadie dice nada. Yo digo wow, estos jugadores que podrían frenarse en la cancha, o llevar un distintivo, una remera o directamente no jugar un partido por este pibe que están a por matar, asesinar, colgar, como si fuésemos animales“, se escucha al argentino decir en un audiovisual que le dio RT la intérprete de ‘Monotonía’.

En el video que dura más de dos minutos el hombre manifiesta que al igual que el resto de los jugadores que participarán este domingo en el Mundial de fútbol, terminan siendo colegas de aquel a quien le quieren quitar la vida. Por ello, añadió que: “Este es Amir, tiene 26 años, futbolista, o sea, colega de todos los jugadores que han jugado la final del Mundial, lo van a ahorcar, ¿por qué? Por haber protestado en Irán a favor de las mujeres”.

Él añadió la importancia de poder apoyar a otros, aunque este no sea el caso para Amir, quien siendo tan joven deba partir de manera injusta por haber mostrado lo que piensa sobre los derechos de la mujeres en la nación que lo vio crecer.

“Al fin y al cabo, quien gana un Mundial son los jugadores que están ahí, no son los países, eso es puro marketing, porque a ver, ningún país se va a hacer más rico o más pobre por perder un Mundial, pero que eso suceda mientras ahorcan a otra persona, que repito, es parte del ambiente del fútbol. Un poquito más de goles, un poquito más famoso y seguro ahí sí estarían hablando de él“, concluyó.

