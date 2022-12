Dani Alves bromea con Lionel Messi al recordarle que sigue siendo el futbolista con más títulos

En toda la historia del fútbol, existen momentos únicos y deportistas que han marcado una época en sus clubes y selecciones; este último punto se refiere a Lionel Messi, quien conquistó su primer Mundial en su carrera con Argentina.

Además de esto, el delantero pudiera considerarse de ahora en adelante en el mejor futbolista de toda historia, ya que ha conseguido en más de dos décadas jugando al máximo nivel, alzar los trofeos más importantes en un año.

No obstante, Messi arribó a los 42 trofeos en su carrera en el fútbol mundial. Sin embargo, aún le resta uno más para poder alcanzar a Dani Alves quien ha celebrado 43 campeonatos y el brasileño ha querido bromear a su buen amigo con esto.

“Le duela a quien le duela en mi caso, me voy con el historial limpio, con añoranza y con la frente en alto, voy a sufrir pero no recaeré, pero me vas a necesitar, a sacarte del fondo de ese pozo que me voy. No llores”, escribió Dani Alves.

A pesar de esto, Messi conquistó un Mundial, una Copa América y la “Finalissima” ante Italia; mientras que Alves ganó dos Copa América y dos Copas Confederaciones para también celebrar títulos con la pentacampeona.

Ahora, el astro argentino está a un paso de igualar a uno de sus mejores amigos en su carrea en el fútbol del viejo continente. Además, todo apunta a que renovará con el Paris Saint-Germain, club que anualmente conquista al menos un título, mientras que Alves pudiera permanecer en México.

