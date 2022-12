Hijos de Wanda Nara celebraron el campeonato de Argentina con la camisa de Leo Messi y no con la de su papá

En el mundo del deporte, precisamente en el fútbol, la mayoría de los hijos siempre cargan la indumentaria de su padre para cualquier partido importante a nivel de clubes o con sus selecciones. En esta oportunidad, los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi no han demostrado este hecho.

Específicamente, cada uno de los niños, acudieron a un restaurante junto a su madre para presenciar el partido más importante de los últimos años de Argentina y en el cual conquistaron su tercer Mundial en su historia.

No obstante, esto no fue lo más llamativo, sino que cada uno de ellos portó la camisa de la “Albiceleste” con el número 10 y el apellido de Messi a sus espaldas. Algo que de alguna u otra manera, llamaron la atención al tratarse de los hijos de un ex jugador de la selección.

Se debe resaltar que, Mauro Icardi fue uno de los integrantes de la selección Argentina en las recientes ediciones de torneos internacionales, aunque recientemente no ha visto mucha acción a nivel de clubes, lo cual lo ha llevado a ser descartado por Lionel Scaloni.

Asimismo, como se mencionó recientemente, la mayoría de estos adolescentes siempre tienen como prioridad utilizar la indumentaria de su padre para dejar en alto a su familia, algo que indudablemente no ha pasado con los niños de Wanda Nara e Icardi.

Por último, más allá de esto, todos celebraron en alto el título más importante de la era de Lionel Scaloni y Lionel Messi con la albiceleste; siendo este el tercer campeonato en los últimos años después de la Copa América y la Finalissima.

