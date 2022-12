Lotería: Nueva York, entre los 10 estados que más gastan en “raspaditos”

En prácticamente todo Estados Unidos se vive una gran fiebre por la lotería, por lo que no es de extrañarnos que parte del nuestro presupuesto anual lo gastemos en este tipo de sorteos o juegos de azar.

Sobre el tema, recientemente LendingTree, una empresa que se dedica a dar préstamos financieros, llevó a cabo un estudio para determinar cuánto dinero exactamente gastan los residentes en EE.UU. en comprar “raspaditos” de lotería al año, y en dónde más pierden.

Dicho estudio se basó en los datos arrojados en 2020 por la Encuesta Anual de Finanzas del Gobierno Estatal 2020 de la Oficina del Censo de EE.UU.

En seguida te presentamos los 10 estados del país en donde las personas gastan más dinero comprando “raspaditos” de lotería.

Los 10 estados de EE.UU. en donde la gente invierte más en “raspaditos” de lotería al año (per cápita)

1) Massachusetts – $805,30

2) Nueva York – $455,93

3) Rhode Island – $429-88

4) Georgia – $429,51

5) Michigan – $408,51

Carolina del Sur – $397,11

Connecticut – $366,63

New Jersey – $361

Maryland – $354,03

Florida – $345,25

Además de gastar más en comprar boletos de lotería, los residentes de Massachusetts también gastaron el mayor porcentaje de sus ingresos en estos juegos en comparación con el resto del país: por cada $1,000 de ingresos personales, los habitantes de Bay State gastaron un promedio de $10,26 per cápita en la búsqueda de obtener un premio mayor de lotería en 2020, sugiere el estudio.

Al otro lado del espectro, los estados donde los residentes gastaron menos en juegos de lotería en 2020 (aparte de Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah, donde actualmente no hay programas de lotería estatales) se encuentran Dakota del Norte ($32,24 per cápita), Wyoming ($40,97), Montana ($58,62), Nuevo Mexico ($63,83) y Oklahoma ($71,23).

Respecto a las pérdidas que conlleva el gastar en “raspaditos” de lotería, los residentes de Massachusetts no fueron los mayores perdedores de lotería del país. Al comparar las ventas con los pagos, los jugadores de lotería de Rhode Island recuperaron solo $148,25 después de gastar un promedio de $429,88, para una pérdida neta de $281,63 per cápita. Los habitantes de Virginia Occidental perdieron alrededor de $249,81 per cápita, mientras que la gente de Massachusetts perdió alrededor de $244,49.

“Si solo juega a la lotería ocasionalmente y solo gasta unos pocos dólares, no se genera ningún daño. Sin embargo, si constantemente juega $10 o $20 o más cada semana, eso se suma con el tiempo. Está perdiendo más de $1,000 al año en boletos de lotería si juega solo $20 por semana. Eso es dinero real que podría ganar intereses y hacer crecer su riqueza o aumentar su fondo de emergencia”, indicó Matt Schultz, analista de crédito jefe de LendingTree.

