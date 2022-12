Angelina Jolie deja el cargo que ocupaba en la ONU desde 2001

Después de más de dos décadas, Angelina Jolie anunció que se separa de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados porque planea enfocarse en problemas más serios de derechos humanos.

Asimismo, Jolie también prometió “seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance en los próximos años para apoyar a los refugiados y otras personas desplazadas”, aunque en lugar de hacerlo a través de la ONU, lo hará directamente con los refugiados y las organizaciones locales.

“Renuncio hoy a mi trabajo con la Agencia de la ONU para los Refugiados” Angelina Jolie

“Creo en muchas cosas que hace la ONU, particularmente en las vidas que salva a través del socorro de emergencia. ACNUR está lleno de personas increíbles que marcan la diferencia en la vida de las personas todos los días. Los refugiados son las personas que más admiro en el mundo y me dedicaré a trabajar con ellos por el resto de mi vida. Trabajaré ahora con organizaciones dirigidas por las personas más directamente afectadas por el conflicto, que les dan la mayor voz”, confirmó Angelina en una publicación de Instagram.

La actriz de Hollywood, de 47 años, conocida por protagonizar “Maleficent”, ha trabajado con ACNUR desde 2001 y fue nombrada Enviada Especial de ACNUR en 2012.

Ha llevado a cabo más de 60 misiones de campo destacando la difícil situación de millones de personas desplazadas de sus hogares durante las últimas dos décadas.

Por su parte, el alto comisionado de la agencia de refugiados, Filippo Grandi, elogió la dedicación de Jolie a su trabajo, que la ha llevado a realizar docenas de viajes a países como Líbano, Siria, Yemen, Afganistán, Haití y, más recientemente, Ucrania.

“Angelina Jolie ha sido una importante socia humanitaria de ACNUR durante mucho tiempo. Estamos agradecidos por sus décadas de servicio, su compromiso y la diferencia que ha marcado para los refugiados y las personas obligadas a huir”, expresó Grandi en una declaración conjunta con la ONU.

“Sé que la causa de los refugiados permanecerá cerca de su corazón, y estoy seguro de que traerá la misma pasión y atención a una cartera humanitaria más amplia”, añadió.

Si bien, en los últimos años, Jolie ha criticado cada vez más las instituciones internacionales y el enfoque de los líderes mundiales ante los conflictos y las crisis humanitarias.

En un discurso en 2017, describió a la organización como “imperfecta”, mientras que el mes pasado escribió que el organismo enfrentaba los mismos problemas una y otra vez al tratar de abordar situaciones como la violencia contra las mujeres.

Además, denunció específicamente el abuso del poder de veto por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, también ha dicho que se debe apoyar a la organización en su conjunto. View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)

