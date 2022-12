El hermano de Brittany Murphy revela por qué cree que la asesinaron

El mundo aún extraña a Brittany Murphy y su repentino deceso a los 32 años es nuevamente tema de conversación más de una década después de su fallecimiento.

La muerte de Murphy en 20 de diciembre de 2009 fue declarada accidental y se determinó que fue causada por una combinación de neumonía, deficiencia de hierro e “intoxicación por múltiples drogas”, según dijo el forense del condado de Los Ángeles en ese momento.

Sin embargo, su hermano Tony Bertolotti, de 74 años, dice que no fue accidental y ha revelado en una reciente entrevista con The Sun por qué cree que asesinaron a la actriz conocida por protagonizar junto con Ashton Kutcher la cinta “Just Married”.

¿Brittany Murphy fue asesinada?

“No hay forma de que ella muriera por causas naturales. Es imposible. Es una tontería, una mierda total. Era obvio para mí, la asesinaron”, aseguró Tony Bertolotti.

“No creo mucho en la línea de drogas, no la compro. Estoy seguro de que hubo experimentación”, señaló y agregó que también hay misterio sobre cómo la madre de Brittany, Sharon, se ha mantenido oculta sin aparentar revelar a dónde fue a parar toda la fortuna de $10 millones de dólares de Murphy.

Tony dijo que tres personas controlaban la propiedad después de que Murphy falleciera: su madre, la editora de un periódico y un médico que la estaba tratando.

El padre de Brittany, Angelo, murió en enero de 2019 a los 92 años después de pasar años tratando de descubrir qué le sucedió a la actriz.

“No tiene nada que ver con el dinero. Créeme. No tocaría ese dinero de todos modos porque es todo malvado. Yo no me acercaría a ese dinero. Olvídalo, eso es sucio”, expresó.

Por si fuera poco, el esposo de Brittany, Simon Monjack, murió menos de un año después por la misma causa, lo que generó especulaciones generalizadas sobre las circunstancias de la muerte de Murphy.

