Hombre de Michigan gana premio de lotería de $300 mil dólares gracias a que compró un boleto solo por capricho

Un hombre del estado de Michigan decidió comprar un boleto raspadito de la lotería del estado y terminó pegándole al gordo, pues se llevó un gran premio de $300 mil dólares. Lo más curioso es que el hombre ni siquiera suele jugar a la lotería, pero decidió hacerlo esa vez solo por capricho, según sus propias palabras.

El hombre, de 30 años de edad, originario del condado de Montmorency, les dijo a las autoridades de la Lotería de Michigan, que comprar un boleto de lotería instantáneo no estaba en su lista cuando fue a la tienda Murphy USA en la ciudad de Gaylord.

“No suelo jugar juegos instantáneos, pero me gusta comprarlos de vez en cuando. Decidí comprar un boleto de Wild Time Deluxe por un capricho mientras estaba en la tienda un día y luego lo escaneé unos días después para ver si había ganado algo. Cuando me di cuenta de cuánto había ganado, ¡me sorprendió!”, dijo el jugador.

El suertudo hombre descubrió que su compra de último momento le había dado a ganar un enorme premio de $300 mil dólares.

Cabe señalar que el ganador se llevará finalmente menos dinero, pues deberá pagar sus respectivos impuestos federales y estatales.

El ganador dijo que usará el dinero para aumentar sus ahorros.

