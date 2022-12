Rebecca Jones habla de la infección pulmonar que la mandó al hospital: “Gracias a la intubación me salvaron”

Rebecca Jones está recuperándose en casa tras la infección pulmonar que la llevó a terapia intensiva.

A casi mes y medio de la noticia sobre su hospitalización, la actriz compartió qué fue lo que ocurrió y cómo la atendieron para librar la enfermedad.

“Lo que me pasó fue muy fuerte. Me ingresaron con neumonía (al hospital) porque tenía tres bichos agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón, y los doctores espléndidos me salvaron. Estuve en terapia intensiva y me intubaron.

“Yo no había escuchado la palabra intubación, pero como estaba más allá que para acá, si firmé para que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, contó la actriz en el programa ‘Ventaneando’.

Jones recordó que estaba haciendo viajes frecuentes con motivo a su participación en la telenovela Cabo, incluso acudió a la conferencia de prensa del proyecto, pero la enfermedad la detuvo.

“En un momento dado, me fui a hacer un chequeo al hospital, una de esas veces que estuvimos aquí en México y creo que ahí fue donde agarré la bacteria“, dijo la actriz.

De acuerdo con la actriz, la infección pulmonar fue empeorando, ya que después de una estabilización, el 17 de noviembre volvió al hospital a terapia intermedia.

“Las bacterias habían hecho fiesta… me restablecieron, pero vinieron complicaciones porque se metieron al pulmón y se estaban comiendo una parte del pulmón”, explicó.

Rebecca Jones se antepone al trabajo

La actriz confesó que aprendió la lección al darse cuenta de que dejó a un lado su salud por el trabajo, ya que en chequeos anteriores no le dio la importancia a la enfermedad.

“Todo el tiempo tenía en la mente mi novela, porque somos tan ‘workaholic’ (adictos al trabajo) que todo el tiempo pensamos en el trabajo”.

Aunque quería continuar con las grabaciones de la telenovela Cabo, aseguró que prefirió darle prioridad a su salud.

“Yo decía, nada más me van a decir qué tengo (en el hospital) y me voy al llamado. Todo el tiempo tenía en mente mi novela, pero pues esto fue muy duro. Quince días después, si tenía intención de ir a La Paz a seguir grabando pero un amigo me convenció de que estaba yo loca porque esto si recae es súper fuerte”, recordó Jones.

La histrionisa también dijo al programa de televisión que por el momento no trabajará en proyectos que tiene disponibles sino hasta que los médicos la den de alta.

“Se nos olvida que primero está la salud. Hay muchos planes pero hasta que tenga luz verde de los doctores me voy a poner a ensayar”.

Actualmente, Rebecca Jones se encuentra en proceso de recuperación en casa, y en compañía de su hijo, con quien planea disfrutar de las fiestas decembrinas.

TE PUEDE INTERESAR:

–Rebecca Jones vuelve a las redes tras su hospitalización y conmueve con mensaje para su hijo

–Conoce a Eve, la joven dominicana que sorprende por su parecido con Jennifer López

–Brad Pitt celebra sus 59 años muy bien acompañado por su nueva novia Inés de Ramón