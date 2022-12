Ana Patricia Gámez, conductora de Enamorándonos USA, se sacrifica por su familia en esta Navidad

Aunque no es su plan ideal, Ana Patricia Gámez se sacrifica para que su esposo y sus hijos disfruten estas navidades como a ellos más les gusta. “Nos vamos a pasar Navidad en la nieve, en una cabaña“, confiesa la presentadora de Enamorándonos.

¿Ese es tu plan favorito?

La verdad, te voy a ser sincera: No, no me gusta. No me gusta el frio, no me gusta mucho la nieve y no sé esquiar, pero a mi esposo le encanta y también a los niños; entonces como ellos están chiquitos y están en esa etapa, bueno, por ellos lo hacemos porque yo la verdad no sé ni voy a aprender (a esquiar), algún día a lo mejor, pero he tenido unas estrelladas que yo digo, ‘¡no quiero volverlo a hacer!’, pero a lo mejor este año.

¿Qué propósitos te has marcado para el nuevo año?

Casi no hago lista de propósitos porque nunca los cumplo, la verdad, los pierdo en el camino. Trato como que en el año ir poniéndome metas, como por ejemplo, hacer ejercicio, que lo llevo haciendo, ya llevo bastante, desde agosto no he parado aunque no se note siempre, pero hago ejercicio porque me gusta comer.

Entonces una de las cosas, yo creo que sería ser más puntual, porque la verdad sí soy bien impuntual, siempre le echo la culpa al tráfico o a algo, pero tal vez eso.

¿Tienes algún ritual para recibir bien el año?

Trato así como de mi hogar, de mi clo set, cosas que no uso, cosas para donar, trato de limpiar, y digo “trato” porque obviamente las fechas son complicadas.

Uno viaja, uno está de vacaciones, está con los niños en la casa; entonces, a veces se complica un poco, pero me gusta como limpiar la energía para recibir el Año Nuevo.

