Ana Patricia Gámez atravesó un incómodo momento con su vestuario y Rafael Araneda le brindó ayuda

La conductora de televisión Ana Patricia Gámez a través de su cuenta personal de Instagram compartió un particular momento estando en el camerino con algo que le sucedió con el calzado que llevaba puesto, debido que a no se lo podía quitar.

El audiovisual en breves segundos mostró lo que le tocó a la mexicana con Sonia, quien se dispuso a quererla ayudar al ver que Ana Patricia no podía sola. Sin embargo, no lo lograron y necesitaron de otra persona. Por ello, le pidieron a Rafael Araneda que les prestara su colaboración y este no se negó.

En la grabación quedó registrado el hecho y se ve que el chileno sufrió un poco para poder quitarle una de sus botas. Sin duda, su mayor sorpresa fue cuando le dijeron que también debía hacer lo mismo con la otra que tenía puesta.

Gámez mostró su preocupación al pensar que una de ellas se rompería cuando las estaban sacando, aunque todo terminó de manera satisfactoria para la presentadora.

“Emergencia de vestuario, gracias a @gorgeouSonia y @RafaAraneda que me ayudaron después de @EnamorandonoUSs les ha pasado?“, fue el mensaje que acompañó la publicación que compartió.

Los comentarios no se hicieron esperar ante la inesperada situación que le tocó vivir a Gámez en el canal, circunstancia que posiblemente no se hubiese presentado si llevara calcetines, al tiempo que a otros les causó gracia ver lo que le tocó atravesar.

“Se nota que el @rafaaraneda tiene experiencia quitando botas”, “La cara de Rafa cuando le dicen que la otra también”, “Nunca se pongan botas sin medias”, “Aprendí a usar las medias finas para evitar eso mismo”, “Me pasó y me dio tanta ansiedad que agarré las tijeras”, “Muchacha, por Dios. Ponte medias para botas”, “Ay Ana cómo se te ocurre poner esas botas”, “Rafa al rescate, cómo me he reído”, “Lo mismo me pasó a mí con unas botas”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en la publicación.

