La antigua mansión de Tom Petty entró al mercado de bienes raíces

La propiedad que en el pasado le perteneció al fallecido músico estadounidense Tom Pretty, de los grupos Tom Petty and the Heartbreakers y The Traveling Wilburysha, ha entrado al mercado de bienes raíces por $9.85 millones de dólares.

Petty compró esta mansión frente al mar en 2010 por $6.8 millones de dólares, justo siete años antes de que muriera de un infarto.

Se sabe que esta mansión fue construida en los años 50 en un lote de 0.38 acres. Actualmente el lugar se mantiene igual al diseño inicial desde hace año, pero se le han hecho los arreglos suficientes que la mantienen en buen estado.

La casa principal, que es conocida como ‘Moose Lodge’, tiene una extensión de 2,200 pies cuadrados distribuidos en tres habitaciones, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En su interior destacan varios detalles en madera, ladrillo y piedra. Hay una chimenea de piso a techo de ladrillo, paredes de vidrio y más.

La cocina también tiene ventanas que permiten que se tenga una agradable vista al exterior. Tiene alacenas de madera, no tiene isla central pero sí electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable.

La habitación principal tiene una chimenea con azulejos, sala de estar, terraza privada, vestidor, baño con tocador doble y bañera de hidromasaje.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes con todas las comodidades necesarias para que los invitados de los nuevos dueños pasen unos días de la mejor manera. Tiene techos de madera con vigas a la vista, baño, cocina y una sala de estar en la que actualmente hay un equipo de grabación y un piano de cola.

También hay un garaje con capacidad para dos vehículos.

Al exterior esta residencia es un verdadero paraíso gracias a su jardín de rosas y otros espacios al aire libre ideales para disfrutar del verano.

