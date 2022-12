Adamari López confiesa haber ido a una playa nudista

“Yo nunca nuca” fue el juego con el que Adamari López protagonizó un ardiente momento en Hoy Día, al revelar que ella sí que ha ido a una playa nudista. Sus compañeros al enterarse de esta situación empezaron a pedir fotos, ella obviamente aseguró que pruebas gráficas de este momento no hay, pero confirmó que de que estuvo ahí, estuvo ahí.

Junto a ella participó en la sección Osmel Sousa, el nuevo integrante de La Casa de los Famosos 3, que ya está dando mucho de qué hablar. Por su parte, el “zar de la belleza” también confirmó haber ido a una playa nudista, como Adamari López, destacando que él había ido de noche y agregó que además fue bien acompañado.

Sobre su llegada a LCDLF 3, Osmel reaccionó a las comparaciones que el público está haciendo con él y Laura Bozzo. El venezolano cree que si tienen algo en común puede ser lo irreverente y la cantidad de cirugías, tal vez. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

En la cuenta de Instagram del show, expusieron lo siguiente: “Osmel Sousa se molesta por las comparaciones con Laura Bozzo, además señaló que aunque no conoce a ninguna de las estrellas confirmadas, espera que los respeten ya que, dice, merece un trato especial”.

