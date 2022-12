Adamari López vestida de negro y con brillos recibe halagos de sus seguidores de Instagram

La presentadora de televisión Adamari López es una de las personalidades del mundo del entretenimiento que más activa se mantiene en las redes sociales que utiliza. Por ello, procura compartir contenido constantemente para sentirse más cerca de sus seguidores y, es que en Instagram supera los ocho millones.

La boricua en diversas ocasiones ha manifestado que uno de los formatos más destacados para ella es el Reels, siendo este el que más utiliza desde el principio. A su vez, ella se mantiene doblando voces, lo que vendría siendo un estilo de TikTok, aunque sus fanáticos le han dicho en diferentes circunstancias que les encanta que suba ese tipo de contenido.

La madre de Alaïa Costa López decidió lucir un pantalón negro, un suéter cuello tortuga y manga larga, al tiempo que su maquillaje resaltaba en medio de la iluminación rosada que la acompañaba en el estudio en el que se encontraban.

A su vez, los comentarios en su más reciente publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos de los usuarios de la mencionada aplicación se tomaron el tiempo para dedicarle algunos mensajes por el maquillaje que le habían realizado.

Algunas seguidoras explicaron que estuvo bastante acertada la paleta de colores que usaron, pues también resaltaron el color de sus ojos, así como varias dijeron que López parecía una “princesa” y con el atuendo que tenía puesto una de ellas prefirió guardar el contenido.

“Hermosa”, “Bellísima”, “Hermosas, quiero que me maquilles así”, “Qué hermosa princesa, woow. Mi preferida mi number 1”, “Bellísima, mi querida Adamari”, “Qué lindos colores, me gustan”, “Hermoso maquillaje”, “Bella, hermosa, me encantó”, “Belleza mi actriz hermosa“, “Espectacular, bella”, “¿Qué color de brillo de labios lleva puesto”, “Siempre bella”, “Muy bella”, “Te quedó espectacular”, “La próxima me maquillas a mí”, “Hermosa, se merece todo en este mundo”, “Amo este look! Lo guardo”, “Qué niñña más bonita que es ella”, “Como resaltan sus ojos, bella que es”, “Quedó como una Diosa”, “Lo quiero todo”, “Wooow, quedó hermosa”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

